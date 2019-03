Odtwórz: Mały ZUS, zmiany w PIT i użytkowaniu wieczystym. Co to oznacza w praktyce?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotuje pakiet usprawnień w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Wiceszef resortu Artur Soboń powiedział, że trzeba przyspieszyć procedury, żeby zaświadczenia trafiły do właścicieli jeszcze w tym roku.

"To efekt analizy realizacji uwłaszczenia Polaków przez samorządy w pierwszym kwartale funkcjonowania ustawy" - poinformował resort w piątkowym komunikacie.

Celem zmian - jak podkreślono - jest usprawnienie przekształcenia i wyeliminowanie sytuacji, w których samorządy mogą blokować powszechne uwłaszczenie Polaków - podał resort.

- Musimy przyspieszyć procedury, żeby zaświadczenia trafiły do właścicieli jeszcze w tym roku. W ustawie uwłaszczeniowej daliśmy dużą swobodę samorządom. Dostały możliwość kształtowania opłat i organizacji likwidacji użytkowania. Gotowi jesteśmy zmieniać ustawę, oczekując jednocześnie pełnego zaangażowania samorządów w szybkie wydawanie zaświadczeń – mówi cytowany w komunikacie wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Planowane zmiany

Zaproponowany pakiet zmian prawnych "#GruntToWłasność" przewiduje m.in. wyeliminowanie blokowania przekształcenia koniecznością dokonania podziału nieruchomości zabudowanej na cel mieszkaniowy, na której są dodatkowo inne obiekty, a także wprowadzenie "uproszczonego" trybu dokonania podziału nieruchomości, w przypadkach gdy taki podział będzie niezbędny.

Resort wyjaśnił, że zamierza objąć ustawowym przekształceniem gruntów zabudowanych garażami i innymi budynkami i urządzeniami pełniącymi rolę służebną wobec gruntów mieszkaniowych, a ujawnionych w odrębnych księgach wieczystych. Chce też określić w ustawie, czy i w jakich przypadkach jest wymagane zezwolenie na przekształcenie prawa na rzecz cudzoziemca, a także doprecyzować tryb udzielania pomocy publicznej, tak aby zapewnić organom sprawną weryfikację pomocy, a przedsiębiorcom elastyczne warunki korzystania z możliwości wyboru sposobu płatności za przekształcenie.

Ponadto, MIiR planuje ustawowe zapewnienie najwyższych bonifikat w opłacie przekształceniowej osobom w trudnej sytuacji życiowej, m.in. rodzinom z osobami z niepełnosprawnością.

Niejasne przepisy

Od początku roku użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami. Teoretycznie nie powinno więc już być opłaty za użytkowanie wieczyste. Zastąpić ją miała tzw. opłata przekształceniowa. W pierwszym roku obowiązywania przepisów termin jej uiszczenia to 29 lutego 2020 roku.

Jak pisała w drugiej połowie marca "Rzeczpospolita", niektóre miasta, korzystając z niejasnych przepisów, chcą jednak, by osoby, które się uwłaszczyły, uiściły do 31 marca 2019 roku opłatę za użytkowanie wieczyste. Większość mieszkańców nie otrzymała jeszcze zaświadczenia potwierdzającego uwłaszczenie. W rezultacie wiele osób nie wie, co robić - płacić, czy czekać na zaświadczenie.

Jak mówił wcześniej wiceminister Soboń, jeżeli przed końcem marca 2019 r. nie otrzymamy urzędowego poświadczenia przez organ faktu uwłaszczenia, a równocześnie mamy wątpliwości co do tego, czy grunt, który zamieszkujemy, uległ przekształceniu, uzasadnione jest skonsultowanie z właściwym urzędem i wniesienie opłaty rocznej za 2019 rok.

Resort podkreślał, że wniesienie tej opłaty nie oznacza, że po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu trzeba będzie zapłacić ponownie opłatę przekształceniową. Wpłata powinna zostać zaliczona na poczet należnej rocznej opłaty przekształceniowej lub pomniejszać zobowiązanie z tytułu opłaty jednorazowej.

Płatne przekształcenie

Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych. W przypadku jednorazowej spłaty bonifikata na gruntach Skarbu Państwa wynosi przynajmniej 60 proc. Decyzja w sprawie bonifikat na gruntach samorządów należy do rad gmin i miast.

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa oraz ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych.