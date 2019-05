Procedura przetargowa potrwa od dwóch do kilkunastu tygodni, czyli najpóźniej we wrześniu powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną - zapowiedział Michał Kania z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W środę w Urzędzie Morskim w Gdyni otwarto oferty od potencjalnych wykonawców na budowę nowej drogi wodnej między Zatoką Gdańską z Zalewem Wiślanym. Urząd Morski w Gdyni podał, że wpłynęło 7 ofert na wykonanie kanału przez Mierzeję Wiślaną.

W czwartek inwestor sprostował, że pod uwagę branych jest sześć ofert. Propozycja tureckiej firmy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - wyjaśnił Urząd Morski w Gdyni. Turecka Kolin Insaat Turizm Sanayi VE TI wpisała cenę 1 zł i zaznaczyła, że jej oferta jest testową.

Umowa do września

- Procedura przetargowa potrwa od 2 tygodni do kilkunastu tygodni, czyli najpóźniej we wrześniu powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą. Wszystko przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, według którego jesienią rozpocznie się kolejny etap prac na Mierzei - poinformował Michał Kania z MGMiŻŚ.



W środę rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska podała, że kwota jaką inwestor przeznaczył na realizację pierwszej części inwestycji, czyli budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy, wynosi 718 mln 94 tys. zł. Ceny zaproponowane przez inwestorów mieszczą się natomiast w przedziale ponad 992,2 mln zł - 1,4 mld zł.



- Jeśli chodzi o finansowanie, najpewniej zostanie zaktualizowany plan wieloletni ws. Przekopu, przyjęty uchwałą Rady Ministrów - wskazał Michał Kania.



Wśród firm, które zgłosiły swoje oferty, są: konsorcjum Budimex S.A. wraz z hiszpańskim partnerem Ferrovial Agroman (zaproponowały cenę 992 mln 528 tys. 578 zł); konsorcjum Polbud Pomorze z chińskimi firmami (1 mld 148 mln 939 tys. 15 zł); chińska Sinohydro Corporation Limited (1 mld 105 mln 885 tys. 612 zł); Energopol Szczecin (1 mld 87 mln 912 tys. 72 zł); China Harbour Engineering Company Ltd. (1 mld 71 mln 808 tys. 567 zł) oraz belgijska N.V.Besix S.A. ze spółkami NDI S.A. oraz NDI sp. z o.o. (992 mln 270 tys. 523 zł).



Przetarg na wykonanie pierwszej części inwestycji nie obejmuje całości budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Chodzi o budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć, wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym.

Budowa kanału

Budowa kanału według pierwotnych planów ma się rozpocząć w październiku tego roku. Zamawiający określił, że wykonawca na budowę przekopu ma 40 miesięcy.



Wszyscy oferenci zadeklarowali pięcioletnią gwarancję dla inwestycji oraz skrócenie budowy o osiem miesięcy.



Ogłoszenie drugiej części budowy kanału zaplanowano na II kwartał tego roku. Postępowanie będzie dotyczyło prac na rzece Elbląg, czyli obudowie brzegów oraz robotach czerpalnych. Ogłoszenie ostatniego, trzeciego postępowania - na roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym - wstępnie zaplanowano za 1,5 - 2 lata.



Według resortu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, budowa nowej drogi wodnej ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł swobodnie przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Rozwój tego portu ma sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawić walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy całego regionu północno-wschodniej Polski.



Koszt budowy kanału, wcześniej wyliczony na ok. 880 mln zł, ma zostać w całości pokryty z budżetu państwa. Niedawno minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk powiedział, że jeśli doszłoby do wzrostu kosztu przekopu przez Mierzeję Wiślaną, to dodatkowe finansowanie na tę inwestycję będzie zapewnione.