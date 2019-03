Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało film, na którym widać, jak ma wyglądać przyszły kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej. Jego budowa potrwa do 2022 roku, a koszt - według planów - wyniesie około 880 milionów złotych.

Ministerstwo przypomniało w opublikowanym w mediach społecznościowych poście pod filmem, że są już wszystkie niezbędne i wymagane prawem dokumenty oraz pozwolenia, a aktualnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę głównych robót budowlanych.

20 lutego zakończyła się wycinka drzew w związku z przygotowaniem do przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Objęła ona niespełna 25 hektarów i stanowi ok. 0,5 proc. obszaru leśnego na Mierzei Wiślanej. Do końca marca leśnicy planują zakończyć uprzątanie gałęzi z obszaru objętego pracami przygotowawczymi.

Jak poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, wykonawca przekopu powinien zostać wyłoniony w ciągu czterech do sześciu miesięcy od otwarcia ofert, które zaplanowano na 15 kwietnia tego roku.

Ponad kilometr długości

Na Mierzei Wiślanej ma powstać kanał żeglugowy w ramach programu "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w latach 2016-2022". Celem programu - jak zaznacza resort - jest zapewnienie bezpieczeństwa i obronności w regionie poprzez otwarcie Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie oraz na inne istniejące drogi wodne.



Kanał żeglugowy ma doprowadzić także do zniesienia istniejących barier infrastrukturalnych, które ograniczają rozwój północno-wschodniej części Polski - informowało MGMiŻŚ. Według resortu jego realizacja będzie również gwarancją swobodnej żeglugi statków.



Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł; będzie finansowana w całości z budżetu państwa. Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.



Według proponowanych rozwiązań kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich, tj. zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości 20 m.