Pierwsi turyści pojawili się na terenie planowanego przekopu Mierzei Wiślanej. Od początku maja zniesiono zakaz wstępu na obszar inwestycji. Urząd Morski w Gdyni apeluje jednak do wszystkich odwiedzających o ostrożność.

- Zakaz wstępu oraz jego wygrodzenie zostały wprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac z użyciem ciężkiego sprzętu przy wycince drzew i uprzątaniu pozostałości, ale również przy wcześniej prowadzonych pracach geologicznych w rejonach uczęszczanych przez ludność, stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia - wyjaśniła Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.



Dodała, że trwa częściowy demontaż ogrodzenia w miejscach, gdzie przebiegają ścieżki piesze oraz rowerowa. Wygrodzona natomiast pozostanie wydma szara, znajdująca się w północnej części inwestycji.



- W ładną pogodę, patrząc na ilość zaparkowanych przy drodze samochodów sięgającą nawet kilkudziesięciu, można stwierdzić, że zainteresowanie jest bardzo duże - oceniła Magdalena Kierzkowska.

Przekop przyciąga turystów

Najbliższe miesiące mogą być ostatnim, kiedy będzie można przejść po terenie planowanego kanału.

Jak przypomniała Magdalena Kierzkowska zgodnie z decyzją środowiskową oraz z uwagi na okresy ochronne ptaków, prace w tym miejscu mogą rozpocząć się jednak najwcześniej w październiku.



W ramach przedsięwzięcia zaplanowano: budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym.

Ponadto ma powstać punkt widokowy, zaplanowano także budowę sztucznej wyspy. Wybudowany zostanie również most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, nowy odcinek drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg.

Budowa kanału

Według resortu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, budowa nowej drogi wodnej ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.



Budowa kanału potrwa do 2022 roku, a jej koszt - szacowany wstępnie na 880 milionów złotych - zostanie w całości pokryty z budżetu państwa.



Niedawno minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk powiedział, że jeśli doszłoby do wzrostu kosztu przekopu przez Mierzeję Wiślaną, to dodatkowe finansowanie na tę inwestycję będzie zapewnione.