Pierwsza łopata pod budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w Nowym Świecie zostanie symbolicznie wbita we wtorek. To uwieńczenie wieloletnich starań o budowę nowej drogi wodnej między Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Wilk. Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury. To też jeden z priorytetów rządzącej partii.

Na Mierzei Wiślanej od 2 tygodni prowadzone są wstępne pomiary w miejscu planowanej budowy kanału żeglugowego. To element prac przygotowawczych związanych z inwestycją, dzięki której skróci się droga wodna z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską. Kaczyński: czasy, kiedy Rosjanie nam dyktowali, co możemy, się skończyły Jestem przekonany, że pierwsza łopata pod przekop Mierzei Wiślanej zostanie wbit... zobacz więcej »

Jak informowała wcześniej rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, prace polegają na poglądowym wyznaczeniu krawędzi przekopu w terenie. Obecnie inwestor, czyli Urząd Morski czeka na wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu Urząd Morski składać będzie wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego i następnie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji.

Konsultacje społeczne

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzi konsultacje społeczne dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej. Potrwają one do 3 listopada. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy przede wszystkim raportem o odziaływaniu na środowisko i aneksem do tego raportu w siedzibie RDOŚ w Olsztynie. Uwagi i wnioski można składać w tym terminie pisemnie, ustnie albo drogą elektroniczną.

Zarząd województwa pomorskiego negatywnie zaopiniował plany inwestycji. W jego ocenie budzi ona obawy ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Z kolei sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął stanowisko, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jak ocenił, to inwestycja istotna dla rozwoju subregionu elbląskiego.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną, jeden z głównych projektów rządu PiS, ma powstać w miejscowości Nowy Świat, liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 m.

Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 880 mln zł.