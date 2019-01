Komisja Europejska poinformowała w środę, że otrzymała od polskich władz odpowiedź na pismo w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej i że przeanalizuje ten dokument.

- Otrzymaliśmy pismo od władz polskich w odpowiedzi na pismo, które wysłaliśmy 20 grudnia, dotyczące budowy kanału żeglugowego od Zatoki Gdańskiej do portu Elbląg przez Mierzeję Wiślaną i Zalew Wiślany. Teraz należycie je przeanalizujemy - poinformował rzecznik KE Enrico Brivio.



Dodał, że na obecnym etapie KE nie przekazuje żadnych innych komentarzy w tej sprawie.

Wpływ na środowisko

We wtorek Michał Kania, rzecznik Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wyjaśnił, że resort przesłał odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej dotyczące raportu oddziaływania na środowisko przekopu Mierzei Wiślanej. Rzecznik dodał, że o szczegółach resort będzie mógł poinformować, gdy pismo dotrze już do Komisji Europejskiej.



Bruksela pyta o przekop Mierzei Wiślanej. "Przygotowujemy odpowiedź" Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje odpowiedź na... zobacz więcej » KE zwróciła się w połowie grudnia 2018 roku z pismem w sprawie raportu oddziaływania na środowisko i pozytywnej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. W raporcie tym nie stwierdzono negatywnego oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000.



Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk w ubiegłym tygodniu wyraził nadzieję, że prośba KE nie jest pokłosiem pisma, które do niej wysłał jakiś czas temu rosyjski wiceminister rolnictwa, ponieważ KE w piśmie powołuje się na zobowiązania rządu PO-PSL z 2013 roku oraz lipca 2015 roku, że Polska będzie konsultować projekt z Brukselą.



Przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną został ogłoszony pod koniec grudnia 2018 roku. Minister Gróbarczyk zapowiedział, że powinien on zostać rozstrzygnięty w ciągu trzech miesięcy.



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji 5 grudnia. Uznał, że proponowany do realizacji wariant jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań.



W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.



Odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską z lokalizacją w Nowym Świecie", złożyły na początku stycznia zarząd województwa pomorskiego i organizacje ekologiczne.



Jak zapowiada resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pierwsze jednostki przez kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będą mogły przepłynąć w 2022 roku. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł; będzie finansowana w całości z budżetu państwa.