Nie będzie nowego przetargu na przekop Mierzei Wiślanej - powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Dodał, że w lipcu ma zostać wskazany wykonawca budowy, a na jesieni podpisana z nim umowa.

Pod koniec maja otwarto oferty od potencjalnych wykonawców nowej drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. Wpłynęło siedem ofert, ale pod uwagę branych jest tylko sześć. Turecka Kolin Insaat Turizm Sanayi VE TIC zaznaczyła, że jej oferta jest testową i wpisała kwotę 1 zł. Jak wyjaśnił Urząd Morski w Gdyni ta propozycja nie stanowi jednak oferty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ceny zaproponowane przez pozostałych inwestorów wahają się od ponad 992,2 mln zł do 1,4 mld zł. Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na realizację pierwszej części inwestycji, czyli budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy chciał przeznaczyć ponad 718 mln zł.

Nie będzie nowego przetargu

Gróbarczyk pytany przez PAP, czy w związku z przekroczeniem kosztorysu w przetargu na przekop Mierzei Wiślanej resort planuje rozpisać nowe postępowanie, odpowiedział: "Absolutnie tak się nie stanie. Przetarg, który rozpoczęliśmy zostanie zakończony poprzez wybór wykonawcy. Obecnie trwa procedura oceny tych ofert, to zabierze nam trochę czasu i za ok. miesiąc będziemy gotowi do wskazania, którego oferenta wybraliśmy".



Minister doprecyzował, że resort chce wskazać inwestora z początkiem lipca, umowa miałaby zostać podpisana we wrześniu/październiku, wtedy miałaby też ruszyć budowa przekopu. - Założyliśmy, że najpóźniej jesienią rozpoczniemy prace budowlane na Mierzei Wiślanej - zaznaczył.



Gróbarczyk dodał, że resort zwiększy fundusze na realizację inwestycji poprzez aktualizację planu wieloletniego dot. przekopu.



Zapewnił, że ministerstwo jest "w stałym dialogu z Komisją Europejską" ws. inwestycji. - Ostatnie spotkanie na poziomie eksperckim dotyczyło poszczególnych rozwiązań. Wskazywaliśmy na nim potrzebę wykonania tej inwestycji. Ten przekop jest ważny ze względów bezpieczeństwa nie tylko militarnego. Zapewniamy również Komisję, że inwestycja odbędzie się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spotkanie skończyło się jednoznacznym naszym stwierdzeniem, że przekop musi być realizowany. Na razie nie mamy odzewu ze strony KE - powiedział.



Minister, pytany, czy nie obawia się, że KE ze względów środowiskowych nie zgodzi się na budowę, zapewnił, że nie ma ona podstaw do postawienia "weta".



- Inwestycja jest bardzo dobrze przygotowana. Fakt, ma duże obciążenie polityczne i w związku z tym kontrowersje się pojawiają. Mamy dobry dialog z KE i w tym duchu chcemy go prowadzić. Nie ma żadnych podstaw do tego, by Komisja użyła weta wobec tej inwestycji - podkreślił.

Złoża bursztynu

W połowie maja Gróbarczyk poinformował, że na terenie przekopu znajduje się około 1,4 tony bursztynu o szacunkowej wartości 1,4 miliona złotych. Według ministra wartość bursztynu oszacowano na podstawie badań i próbnych odwiertów.

Jak dodał dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski, bursztyn znajduje się w dwóch złożach - w złożu A, które jest bliżej Zatoki Gdańskiej i w złożu B. - W złożu A jest to ok. 900 kg, a w złożu B - ok. 500 kg - stwierdził.

Jak ocenił, opłacalne będzie pozyskanie bursztynu tylko z jednego złoża - złoża B.

O inwestycji

Według resortu budowa nowej drogi wodnej ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł swobodnie przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Rozwój tego portu ma sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawić walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy całego regionu północno-wschodniej Polski.



Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału potrwa do 2022 roku, a jej koszt - szacowany wstępnie na 880 milionów złotych - zostanie w całości pokryty z budżetu państwa.