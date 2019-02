Komisja Europejska chce pilnie spotkać się z przedstawicielami polskich władz w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Bruksela wysłała w tej sprawie prośbę do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM. Jak poinformowano, Komisja Europejska ma wątpliwości, czy przekop będzie rzeczywiście miał - jak twierdzą polskie władze - tylko "nieznaczący wpływ" na środowisko na obszarach Natura 2000.

O planowanym spotkaniu mówił na antenie TVN24 Michał Kania z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. - Komisja Europejska zwróciła się we wtorek do minister Anny Moskwy z prośbą o roboczo-eksperckie spotkanie. Chodzi o wyjaśnienie kilku kwestii środowiskowych - powiedział.

Wycinane drzewa na Mierzei

Przypomnijmy, że rozpoczęła się już wycinka drzew związana z budową przyszłego kanału żeglugowego

- Musieliśmy zacząć wycinkę drzew, ponieważ wkrótce rozpoczyna się okres lęgowy ptaków. Komisja Europejska śledzi też pewnie doniesienia medialne na ten temat, stąd prośba o takie pilne spotkanie. Wiem, że ono odbędzie się lada dzień - mówił Kania.

Jak dodał, Bruksela "nie mówi o wątpliwościach, ale o wyjaśnieniu pewnych kwestii".

- Chodzi głównie o kwestie środowiskowe - powtórzył.



Kania powiedział również, że KE analizuje wysłany w styczniu przez Polskę raport w sprawie inwestycji i do tej pory nie miała żadnych uwag. - Dopiero teraz zwróciła się z taką prośbą ze względu na prace przygotowawcze - zaznaczył.

Jak powiedział, polska strona ma przygotowane "mocne argumenty". Wymienił m.in. "doskonale i precyzyjnie przygotowany - także z ekologami - raport środowiskowy". - Jego przygotowanie trwało półtora roku. Nie ma tam żadnej samowolki oraz żadnej kwestii, która budziłaby wątpliwość - ocenił.

Kontrowersje

W piątek wojewoda pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i dotyczy części znajdującej się w województwie pomorskim.

Tego samego dnia rozpoczęła się wycinka drzew w związku z przygotowaniem do przekopu. Wycinka lasów obejmuje niespełna 25 hektarów i stanowi ok. 0,5 proc. obszaru leśnego na Mierzei Wiślanej.



Budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną sprzeciwiają się władze samorządu województwa pomorskiego. - Nie jesteśmy zaskoczeni faktem wycinki, ponieważ mamy świadomość determinacji obecnych władz, by realizować tę inwestycję. Możemy ubolewać, że odbywa się to bez poszanowania faktu dotyczącego istniejących kontrowersji i nierozwianych wątpliwości, a także pomimo toczącego się postępowania przed Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w sprawie odwołań od decyzji środowiskowej - oświadczył w piątek Michał Piotrowski, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego.