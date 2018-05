Pałac rodziny Czartoryskich w Sieniawie został przejęty przez państwo niezgodnie z prawem - uznało pół roku temu ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. Ta decyzja oznacza, że spadkobierca pałacu Adam Karol Czartoryski ma otwarte drzwi, by domagać się zwrotu nieruchomości - pisze "Gazeta Wyborcza". Problem w tym, że pałac został już wyremontowany za państwowe pieniądze.

"Pałac w Sieniawie na Podkarpaciu został przejęty przez państwo wraz ziemią na mocy reformy rolnej z 1944 r. Dziś to państwowy, wysokiej klasy hotel z restauracją, kortami tenisowym, parkiem, letnim pałacykiem. Ma 56 pokoi, apartamenty; odbywają się tu konferencje i prywatne imprezy" - czytamy w "GW".

Przejęcie niezgodne z prawem

Na wniosek Adama Karola Czartoryskiego resort rolnictwa zbadał, czy przejęcie pałacu było zgodne z prawem. Pół roku temu wiceminister Zbigniew Babalski uznał, że nie, ponieważ - jak tłumaczy resort - zespół pałacowo-parkowy nie podlegał przejęciu na cele reformy rolnej.

"Decyzja PiS-owskiego ministra rolnictwa oznacza, że Czartoryski ma otwarte drzwi, by domagać się od państwa zwrotu wyremontowanej za państwowe pieniądze nieruchomości" - pisze dziennik.

Nie wiadomo tylko co z pieniędzmi, włożonymi w remont pałacu, który w latach 80. popadł w ruinę. Zajął się tym kombinat rolniczy Igloopol, który w rewitalizację zainwestował miliony.

- Poszło na to ponad 100 mln zł, odbudowaliśmy też oficyny dworskie i spichlerz. Objeżdżałem desy, by znaleźć meble do wnętrz. Zrobiliśmy wszystko zgodnie z dokumentacją konserwatora, dodaliśmy tylko łazienki, których tam wcześniej nie było - powiedział "GW" Edward Brzostowski, ostatni szef Igloopolu. - Jeśli ktoś chce oddać Czartoryskim Sieniawę, to co z pieniędzmi, które włożyliśmy w odbudowę? Pochodziły z zysków państwowego przedsiębiorstwa - dodaje.

Igloopol już nie istnieje, a pałac przekazano Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Ta wydała na remont kolejne 26 mln zł.

Pieniądze nie do odzyskania?

Prawnik zapytany przez gazetę uważa, że trudno będzie odzyskać te pieniądze. - Jeśli majątek został przejęty niezgodnie z prawem, to remont był ryzykowny - powiedział.

"Resort rolnictwa nie wspomina, czy - jeśli Czartoryscy odzyskają pałac - będzie się domagał zwrotu poniesionych na remont nakładów" - pisze "GW".