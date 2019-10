Już po raz 17. firma EY organizuje konkurs, który ma wyłonić Przedsiębiorcę Roku. W tegorocznym finale znalazło się 17 przedsiębiorców z 11 firm. Rywalizują oni w trzech kategoriach: Produkcja i Usługi, Nowe Technologie/Innowacyjności oraz Nowy Biznes. O tym, kto otrzyma tytuł Przedsiębiorcy Roku 2019, dowiemy się podczas uroczystej gali 28 listopada. Wydarzenie będzie transmitowane przez TVN24 BiS.

- Tegoroczna liczba zgłoszeń do konkursu EY Przedsiębiorca Roku po raz kolejny wzrosła. W ciągu ostatniej dekady świat zmienił się szybciej, niż ktokolwiek z nas mógł to przewidzieć. Zachodzące na rynku zmiany, których siłą napędową są nowe technologie widzimy także w naszym konkursie. Otrzymaliśmy dużą liczbę zgłoszeń od spółek technologicznych i startupów, a już od kilku lat rośnie liczba kandydatów w kategoriach Nowe Technologie/Innowacyjność oraz Nowy Biznes - mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY.

Jak dodaje Marek Jarocki, audytor konkursu EY Przedsiębiorca Roku, w tym roku w finale jest duża różnorodność branż.

- Wśród finalistów znajdują się między innymi przedstawiciele sektora spożywczego, ochrony zdrowia i świata nowoczesnych technologii. Oprócz nieskrywanej pasji łączy ich wszystkich niechęć do powielania utartych schematów. Ta grupa wyjątkowych przedsiębiorców została wybrana z dużej liczby zgłoszeń, z których najwięcej spełniających wymogi formalne napłynęło w kategorii Produkcja i Usługi. Było ich niemal dwa razy tyle, ile w ubiegłym roku. Podobnie było w kategorii Nowy Biznes, gdzie wpłynęło blisko 60 proc. więcej zgłoszeń niż w poprzedniej edycji - wyjaśnia Jarocki.

Lista finalistów

Kategoria Produkcja i Usługi



Dorota Jarodzka-Śródka - Archicom

Przekształciła architektoniczne biuro projektowe w firmę deweloperską, której portfolio obejmuje osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, renowację zabytków oraz budynki biurowe.

Andrzej Kuczyński i Adam Kuczyński - Transfer Multisort Elektronik

Spółka zajmuje się sprzedażą komponentów elektronicznych i jest jednym z największych podmiotów działających w branży handlu elektroniką. W portfolio ma ponad 250 tys. produktów, które trafiają do ponad 140 krajów.

Artur Rytel – Green Holding

Z niedużego rodzinnego biznesu Artur Rytel stworzył Green Holding, prężnie działającą grupę spółek, specjalizujących się w nowoczesnych uprawach warzyw, ich przetwórstwie oraz w logistyce chłodniczej. Jest pomysłodawcą marki Fit&Easy, brandowego lidera w swojej kategorii.

Jakub Swadźba - Diagnostyka

Stworzył największą w Polsce sieć laboratoriów medycznych. Firma zatrudnia ponad 7,5 tys. pracowników, ma 172 laboratoria i ponad tysiąc punktów pobrań. Rocznie wykonuje ponad 60 milionów badań i oferuje 3 tysiące testów.

Joanna i Piotr Dębiccy - Formika

Formika to jeden z wiodących w Europie producentów opakowań giętkich dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznych oraz kosmetycznego. Formika dostarcza swoje produkty na 4 kontynenty i do ponad 40 krajów świata.

Kategoria Nowe Technologie/Innowacyjność

Bartosz Kubik - Ekoenergetyka-Polska

Bartosz Kubik jest założycielem spółki produkującej stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Jego rozwiązania zasilają transport elektryczny w 60 miastach w 11 krajach. Firma jako jedna z pierwszych opracowała systemy szybkiego ładowania autobusów elektrycznych i dzisiaj ma ponad 90 proc. udziałów w polskim rynku oraz ok. 40 proc. udziałów w rynku europejskim.

Gregoire Nitot - Sii

W ciągu kilkunastu lat z jednoosobowej firmy z siedzibą w niewielkim lokalu mieszkalnym spółka przekształciła się w przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą IT, testów, service desk, szkoleń, inżynierii oraz konsultingu. Obecnie w 13 oddziałach Sii w całym kraju pracuje ponad 4 tys. specjalistów.

Piotr Wojciechowski - WB Electronics

Grupa WB jest największą w Polsce prywatną firmą, zajmującą się technologiami wojskowymi. Projektuje zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, a jej filozofią jest tworzenie unikalnych rozwiązań technicznych w oparciu o własną myśl technologiczną. Grupa zatrudnia ponad 1200 osób na całym świecie, z czego ponad połowa to kadra inżynierska i pracownicy ośrodków B+R.

Kategoria Nowy Biznes

Tomasz Jabłoński i Damian Strzelczyk - Tutlo

Tutlo to innowacyjna platforma do nauki języka angielskiego, działająca od 2016 roku. Jej wyróżnikiem jest możliwość uczenia się z dowolnego miejsca na świecie, bez wcześniejszego umawiania się. Wystarczy zalogować się na platformę i połączyć z jednym z 300 native speakerów m.in. z UK, Australii, USA czy Kanady. Kursy sprzedawane są przez internet i w 9 stacjonarnych salonach. Z platformy korzysta już ponad 7000 użytkowników, a 200 firm oferuje ją jako benefit pracowniczy.

Mateusz Juszczak, Radosław Nowosielski, Mateusz Rulewicz - Laparo

Firma działa od 2016 roku i specjalizuje się w produkcji symulatorów medycznych, przede wszystkim urządzeń do treningu laparoskopowego dla studentów medycyny oraz lekarzy. Obecnie trenażery Laparo sprzedawane są w 80 krajach, a w planach jest budowa sieci dystrybucji oraz otwarcie zagranicznego oddziału firmy.

Łukasz Skłodowski, Grzegorz Ciwoniuk - Elastic Cloud Solutions

Elastic Cloud Solutions stworzyła workai - nagradzaną i docenianą przez międzynarodowych ekspertów platformę Digital Employee Experience. Jest to zestaw narzędzi usprawniających komunikację wewnętrzną, zarządzanie wiedzą i budujące zaangażowanie pracowników.

Jury konkursu

Spośród finalistów niezależne jury wyłoni najlepszego przedsiębiorcę w oparciu o sześć kryteriów: przedsiębiorczość, wyniki finansowe, strategia, działalność międzynarodowa, relacje z pracownikami i otoczeniem oraz nowe technologie. W skład 12-osobowego gremium wchodzą autorytety ze świata biznesu oraz rotacyjnie zwycięzcy poprzednich edycji konkursu:

Jerzy Koźmiński - Przewodniczący Jury, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Paweł Buszman - Założyciel American Heart of Poland, Przedsiębiorca Roku 2015

Marcin Grzymkowski - Prezes eobuwie.pl, Przedsiębiorca Roku 2016

Marcin Iwiński - Wiceprezes CD Projekt, Przedsiębiorca Roku 2008

Piotr Krupa - Prezes KRUK S.A., Przedsiębiorca Roku 2017

Adam Krzanowski - Prezes Grupy Nowy Styl, Przedsiębiorca Roku 2014

Krzysztof Pawiński - Prezes Grupy Maspex Wadowice, Przedsiębiorca Roku 2011

Ewald Raben - Prezes Grupy Raben, Przedsiębiorca Roku 2012

Jacek Siwicki - Prezes, Przewodniczący Rady Dyrektorów Enterprise Investors

Kinga Stanisławska - Partner Zarządzający i Założyciel Experior Venture Fund

Andrzej Wiśniowski - Twórca firmy WIŚNIOWSKI, Przedsiębiorca Roku 2013

Filip Granek - Prezes XTPL S.A., Przedsiębiorca Roku 2018

Uroczysta gala

Zwycięzców w kategoriach Produkcja i Usługi, Nowy Biznes, Nowe Technologie/Innowacyjność oraz zdobywcę tytułu EY Przedsiębiorca Roku 2019 poznamy podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w czwartek, 28 listopada. Wydarzenie będzie transmitowane TVN24 BiS.

Zwycięzca polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku będzie reprezentować nasz kraj podczas międzynarodowego finału, gdzie zmierzy się z laureatami lokalnych edycji konkursu z około 60 krajów. Gala World Entrepreneur of the Year odbędzie się w czerwcu 2020 roku w Monte Carlo.