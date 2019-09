Przeciętny Polak zjadł w 2018 roku ponad 51 kilogramów cukru. To rekordowa ilość. Eksperci alarmują, że w Polsce mimo mniejszych zakupów cukru w czystej postaci jego całkowita konsumpcja rośnie, szczególnie w formie wyrobów przetworzonych. O szczegółach w programie "Biznes dla Ludzi" mówił Mateusz Walczak.

Cukry proste to fruktoza i glukoza. W naturalny sposób obecne są w owocach, ale występują także w cukrze inwertowanym (mieszanina fruktozy i glukozy), wykorzystywanym przez branżę cukierniczo-piekarniczą, w syropie glukozowo-fruktozowym obecnym m.in. w serkach, jogurtach, słodyczach, napojach, sokach, ketchupach, dżemach, batonach, czekoladzie, płatkach śniadaniowych, sosach, musztardach i przetworach owocowo-warzywnych.

Szkodliwe dla zdrowia

Ograniczenie spożycia cukru zaleca m.in. Światowa Organizacja Zdrowia. Walka z jego nadmierną konsumpcją ma bowiem uzasadnienie w zapobieganiu cywilizacyjnym chorobom przewlekłym, jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe (m.in. arterioskleroza) i nowotwory.

Według danych resortu zdrowia w Polsce na cukrzycę cierpi 3 mln osób, a do 2025 roku liczba ta wrośnie o 941 tysięcy.

Jak pokazał ostatni sondaż CBOS w ciągu ostatniego roku 76 proc. Polaków nie stosowało żadnych diet. Blisko co czwarty Polak (24 proc.) wykluczał ze swojego jadłospisu lub ograniczał spożycie jakichś produktów. Zdecydowanie najczęściej staramy się eliminować ze swojego menu cukier i słodycze (57 proc.), w drugiej kolejności tłuste potrawy (28 proc.), a w trzeciej - alkohol (20 proc.). Stosunkowo często unikamy również gotowych dań, kawy oraz glutenu (po 14 proc.).

Zgodnie z rekomendacjami WHO z 2015 r. z cukrów prostych powinno pochodzić do 10 proc. energii dostarczanej organizmowi, ale najkorzystniej byłoby ograniczyć ich udział w diecie do 5 proc. Eksperci oceniają, że Polacy, w tym również dzieci, spożywają co najmniej dwa razy więcej cukru niż rekomenduje WHO.

Podatek od cukru

O możliwość wprowadzenia w przyszłym roku tzw. podatku cukrowego oraz ograniczenie reklam słodyczy w mediach pytany był w ubiegłym tygodniu wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Jak mówił nie mamy projektów legislacyjnych zmieniających przepisy dotyczące reklamy słodyczy. Ocenił też, że nie ma możliwości szybkiego wprowadzenia tzw. podatku cukrowego.

- Jakiekolwiek zmiany dotyczące opodatkowania muszą być zawsze wprowadzane z wyprzedzeniem. Jeśli popatrzymy na kalendarz prac parlamentu, wydaje się zupełnie oczywiste, że nie możemy mówić o tym, by jakikolwiek tego rodzaju podatek mógł funkcjonować w przyszłym roku - powiedział Cieszyński.