Młodzi przedsiębiorcy oraz start-upy mają skorzystać z ustawy wprowadzającej Prostą Spółkę Akcyjną, którą w piątek podpisał prezydent Andrzej Duda. - To coś, czego jeszcze do tej pory w polskim systemie nie było - powiedział. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 marca 2020 roku.

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest wprowadzana nowelizacją Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Jak wskazano, to nowoczesna i elastyczna forma prowadzenia działalności, mająca ułatwić pozyskiwanie kapitału przez start-upy. Jest ona ostatnią ustawą z pakietu "100 zmian dla firm" przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

"Coś, czego jeszcze nie było"

- To nieczęsta sytuacja w polskim systemie prawnym i w polskim prawie gospodarczym i handlowym, że utworzona zostaje nowa instytucja. Nie pamiętam (...), kiedy ostatni raz wprowadzaliśmy do polskiego systemu prawnego nową spółkę, ale to chyba były jeszcze lata 90-te - powiedział prezydent.

- Tak naprawdę dla młodych przedsiębiorców zostaje stworzona ta nowa forma Prostej Spółki Akcyjnej - coś, czego jeszcze do tej pory w polskim systemie nie było - powiedział Andrzej Duda.

Obecna przy podpisaniu ustawy minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że jedną z największych zalet nowego bytu prawnego jest jego prostota.

Przypomniała, że Polską Spółkę Akcyjną można zarejestrować w 24 godziny na przykład przez internet, a na jej założenia wystarczy 1 złoty kapitału. Spółka nie musi mieć też rady nadzorczej, a uchwały będą mogły być podejmowane za pomocą poczty elektronicznej albo wideokonferencji. Istotną zaletą PSA jest również uproszczona procedura likwidacyjna.

Prosta Spółka Akcyjna