Proponujemy, by samorządy skorzystały z możliwości, jakie daje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i udzielały bonifikat - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Jak mówił w czwartek podczas konferencji Soboń, w ustawie - która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku - "przygotowaliśmy regulację, która rozwiązuje problem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi".

"Proponujemy, by samorządy skorzystały z tej możliwości"

- Odpłatność za przekształcenie to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić, aby stać się właścicielem - przypomniał wiceminister inwestycji i rozwoju. Dodał, że w przypadku gruntów Skarbu Państwa bonifikata może sięgnąć 60 proc. W przypadku gruntów samorządowych, to one mają zdecydować, jaka będzie bonifikata. - Proponujemy, by samorządy skorzystały z możliwości, jaką daje ustawa i udzielały bonifikat - powiedział Soboń. Jak zaznaczył, "Prawo i Sprawiedliwość będzie proponować takie bonifikaty w samorządach".



Jak podał Soboń, "z punktu widzenia samorządów operacja jest neutralna". - Zabezpieczyliśmy ogromne pieniądze na sprawne przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych. Będzie to 120 mln zł rocznie - podał. - Zabezpieczyliśmy te pieniądze na wzmocnienie wydziałów wieczysto-księgowych w sądach, aby ta operacja została przeprowadzona sprawnie - dodał Soboń.

Przekształcenie w prawo własności