Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży jednej partii suplementu diety Propolis Plus. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zalicza się ponad 200 związków. Wiele z nich podejrzewanych jest o szkodliwe działanie.

Tymczasem - jak wskazano w komunikacie - "w próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w stężeniu przekraczającym ponad 2,5-krotnie najwyższy dopuszczalny poziom".

Z tego powodu ze sprzedaży wycofano ze sprzedaży tabletki Propolis Plus, o numerze partii 83506 oraz dacie minimalnej trwałości: 12.03.2021.

"Długotrwała i nieprzerwana suplementacja produktem o zwiększonym stężeniu tej substancji może mieć niekorzystny wpływ na organizm dlatego poziom tej substancji powinien być kontrolowany. Produkt nie stanowi poważnego ryzyka dla zdrowia, oprócz przypadku długotrwałego spożywania, co może powodować kumulację substancji w organizmie. W trosce o dobro pacjentów, decyzja o wycofaniu jest zasadna" - poinformowała firma Farmina w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl.

Suplement diety wycofany ze sprzedaży

Jednocześnie zapewniono, że "wycofanie produktu Propolis Plus marki Apipol Farma, prowadzone pod nadzorem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przebiega szybko i sprawnie zgodnie z ustalonym sposobem postępowania". "Cała partia produktu, co do której powstały zastrzeżenia, została wycofana ze sprzedaży" - poinformowano.

Zgodnie z zaleceniem GIS klienci, którzy zakupili ww. produkt Propolis Plus nie powinni go spożywać.

"Produkt należy zwrócić do miejsca, w którym został zakupiony - wszystkie punkty sprzedaży zostały stosownie poinformowane" - wskazali przedstawiciele producenta.

ZDJĘCIE WYCOFYWANEGO PRODUKTU