Sąd w Lublinie nie przychylił się do wniosku prokuratury i nie zgodził się na areszt dla byłych członków PKP Cargo. Będą oni musieli jednak wpłacić 500 tysięcy złotych kaucji. - Prokuratura zaskarży decyzje sądu - poinformował w piątek Piotr Marko, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Były prezes Adam Purwin oraz trzech byłych członków zarządu PKP Cargo: Jacek Neska, Łukasz Hadyś i Dariusz Browarek zostali zatrzymani we wtorek. Prokuratura przedstawiła im zarzuty niegospodarności "w wielkich rozmiarach" na szkodę spółki.



- Skierowaliśmy do sądu wnioski o areszt na trzy miesiące wobec wszystkich zatrzymanych - powiedział w czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Piotr Marko.

Aresztowanie nie jest konieczne