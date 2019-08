Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciej

Od początku funkcjonowania, czyli od kwietnia 2016 roku, do 31 lipca na program Rodzina 500 plus wydano 77 miliardów złotych - podało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej we wpisie na Twitterze.

W ubiegłym tygodniu szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa oceniła, że rodzice nie zwlekają ze składaniem wniosków. - Od 1 lipca do 16 sierpnia złożonych zostało 3,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach - poinformowała.

Dodała, że gminy przyznały 2,3 mln świadczeń. - Do 16 sierpnia wypłacono 1,6 mln świadczeń na nowych zasadach za lipiec na łączną kwotę 810 mln zł. To pokazuje, że samorządy sprawnie radzą sobie z wykonywaniem powierzonych im zadań - wskazała minister.

Przypomniała, że złożenie wniosku w okresie do końca września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca.

Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

- Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do wnioskowania. Nie ma na co czekać - dodała minister Borys-Szopa.



Od początku funkcjonowania programu #rodzina500plus, czyli od kwietnia 2016 r., do rodzin trafiło już prawie 77 mld zł ‍‍‍ pic.twitter.com/WLdf5iQfj8 — Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) August 26, 2019





500 plus w nowej odsłonie

Program Rodzina 500 plus w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Od początku lipca wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500 plus można składać za pośrednictwem internetu. Natomiast od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.