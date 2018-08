Romaszewska: nikt "przytomny" nie wpisze do konstytucji 500 plus

Romaszewska: nikt "przytomny" nie wpisze do konstytucji 500 plus "Źródło: RMF FM"

Wydatki na politykę rodzinną już nie rosną w zawrotnym tempie - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Z analizy projektu budżetu na 2019 rok wynika, że dodatki dla dzieci w ramach programu Rodzina 500 plus w przyszłym roku mają pochłonąć około 21,2 miliarda złotych, czyli nawet o 3 miliardy złotych mniej niż w 2018 roku - zauważa "Rz".

Przyczyny spadku

Wiceminister rodziny i pracy Bartosz Marczuk w rozmowie z gazetą zaprzeczył, by spadek był spowodowany tym, że program przestał być efektywny.

- To efekt doskonałej sytuacji na rynku pracy. Rosnące zatrudnienie oraz wynagrodzenia powodują, że mniej osób jest uprawnionych do świadczenia już na pierwsze dziecko - wyjaśnił.

Kryterium dochodowe przy 500 plus? Minister tłumaczy Nie wprowadzamy dodatkowego kryterium dochodowego w programie Rodzina 500 plus -... zobacz więcej » Bartosz Marczuk zaznaczył w rozmowie z "Rz", że chociaż w przyszłym roku koszty programu 500 plus będą znacznie mniejsze niż w 2018 roku, to wydatki ogółem na politykę prorodzinną prawie się nie zmienią. Oszczędności z 500 plus finansują bowiem program wyprawek dla dzieci 300 plus. Ponadto wciąż też jest spora grupa osób pobierających świadczenia socjalne z tytułu ubóstwa.

"W sumie w dziale rodzina wydatki na przyszły rok zaplanowano na 37,8 mld zł, a więc o ok. 1 mld zł mniej niż w planie na 2018 r., co będzie odwrotnością trendu z ostatnich lat, czyli wzrostu tego typu wydatków w zawrotnym tempie" - czytamy.

Próg dochodowy

W ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Gazeta przypomniała, że przy wyliczaniu tego progu na 2017 rok były brane pod uwagę dochody z 2014 roku, na 2018 rok - te z 2016 roku, gdy kondycja rynku pracy zaczynała się szybko poprawiać, a na 2019 rok - z 2017 roku, gdy bezrobocie spadło do rekordowo niskiego poziomu.

Na początku sierpnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w pierwszym półroczu 2018 roku z programu Rodzina 500 plus do rodzin trafiło ponad 11,3 miliarda złotych. Wsparciem objętych jest ponad 3,74 miliona dzieci do 18 lat.