Żadne środki europejskie na program antysmogowy Czyste Powietrze nie zostały i nie zostaną utracone - podkreślił na wtorkowej konferencji minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że do tej pory chętni złożyli 63 tysięcy wniosków o dofinansowanie między innymi termomodernizacji.

Minister podkreślił, że nieprawdziwe są informacje medialne, jakoby Polska utraciła pieniądze unijne na realizację programu Czyste Powietrze. - Żadne środki europejskie zagrożone nie są. Żadne środki nie zostały i nie zostaną utracone - powiedział.

Pieniądze na program

Szef resortu środowiska przypomniał, że na razie program jest realizowany ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).



Minister przyznał, że w przyszłej perspektywie, Polska chce, by w program włączone zostały również pieniądze unijne. Zdaniem ministra może się tak stać od 2022 roku. - Jesteśmy w stałym kontakcie z KE (...) to wstępna faza rozmów - dodał.



Kowalczyk dodał, że za negocjowanie środków unijnych odpowiada szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Poinformował, że w przyszłym tygodniu ma się spotkać w tej sprawie z przedstawicielami Komisji Europejskiej.



Minister wyjaśnił, że do tej pory chcący skorzystać z dotacji i pożyczek na termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła złożyli ponad 63 tys. wniosków na 4,4 mld zł. - Z tego wydano 26 tys. decyzji pozytywnych, podpisano umowy na ponad 300 mln zł - wskazał.



Dodał, że w regulaminie programu Czyste Powietrze jest 90 dni na rozpatrzenie wniosków. - Nie stwierdziłem, aby którykolwiek wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekroczył ten 90-dniowy okres rozpatrywania wniosków - zaznaczył.

Pomoc samorządów