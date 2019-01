Produkcja przemysłowa w grudniu 2018 roku wzrosła o 2,8 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 11,5 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. To wyniki słabsze od oczekiwań analityków. Ich zdaniem, to oznacza, okres boomu gospodarczego w Polsce się kończy.

Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji przemysłowej w grudniu rok do roku o 4,6 procent, zaś miesiąc do miesiąca spadku o 10,1 procent.

"Nadchodzi normalizacja wzrostu"

"Po fatalnym PMI przychodzi pora na - powiedzmy to sobie otwarcie - kiepskie dane z realnej gospodarki za grudzień. Po dwóch latach boomu nadchodzi normalizacja wzrostu" - napisali ekonomiści mBanku na Twitterze.



Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, wskazał, że "wyhamowanie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych dociera do Polski". "Wchodzimy w fazę spowolnienia, którego głębokość i długość zdeterminują głównie czynniki zewnętrzne" - napisał.



Minister o euro w Polsce: spowolniłoby proces doganiania Unii Przyjęcie teraz euro spowolniłoby proces konwergencji, czyli doganiania Unii Eur... zobacz więcej » Również w ocenie Grzegorza Ogonka, ekonomisty Santander Bank Polska, słabość polskiego sektora przemysłowego można powiązać ze spowolnieniem w niemieckiej gospodarce.



- Dane o produkcji pokazują słabość. Od razu jesteśmy w stanie się odwołać do słabych wyników niemieckich za listopad, to może być odpowiedź polskiego sektora na to co dzieje się z sektorem niemieckim - powiedział ekonomista.



Ogonek zwrócił uwagę, że negatywny wpływ na dane mógł mieć układ dni wolnych w grudniu, który sprzyjał braniu urlopów.



- Niby w grudniu było tyle samo dni roboczych co w grudniu zeszłego roku, ale układ dni roboczych w końcówce roku wyjątkowo sprzyjał urlopom. Mamy sygnały, że te urlopy były wykorzystywane, to być może rzutowało na wynik. To pewien trop ratujący nas przed zbyt pesymistyczną interpretacją tych danych - powiedział.