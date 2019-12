Produkcja przemysłowa w listopadzie 2019 roku wzrosła w ujęciu rocznym o 1,4 procent, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 5,8 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. To wynik lepszy od prognoz analityków.

Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji w listopadzie rok do roku o 0,3 procent, a miesiąc do miesiąca spadku o 6,2 procent.

W ocenie ekonomistów listopadowe dane o produkcji przemysłowej wskazują, że produkcja przemysłowa może w grudniu przyspieszyć, a spowolnienie dynamiki PKB w czwartym kwartale nie będzie tak silne jak się spodziewano.

"Dane za listopad są bardzo dobre"

"Dane listopadowe z polskiego przemysłu nieco podnoszą szacunki PKB za czwarty kwartał – na podstawie mocno dziurawego zestawu miesięcznych wskaźników można szacować wzrost na około 3,7 procent rdr w końcówce roku, ale kluczowy pozostaje tutaj wynik budownictwa, który poznamy dopiero w poniedziałek" - wskazali w komentarzu ekonomiści mBank.

Aleksandra Świątkowska, ekonomistka z BOŚ oceniła, że "dane za listopad są bardzo dobre". - Spadek produkcji przemysłowej w ujęciu miesiąc do miesiąca jest efektem mniejszej liczby dni roboczych. Ważną informacją jest to, że okresowo dobre wyniki pokazała produkcja sprzętów transportowych, która charakteryzuje się dużymi okresowymi wahaniami. Pozytywny jest również wynik sektorów eksportowych - powiedziała.



Dodała, iż "działy produkujące na potrzeby budownictwa wskazują, że październikowy skokowy spadek w produkcji budowlanej nie jest trwały".



- Przy obawach o spowolnienie gospodarcze, które narastały na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, te dane pokazują, że spowolnienie nie będzie bardzo silne. Wydaje się, że w kolejnych miesiącach możemy zobaczyć odczyt sezonowy na poziomie 5 procent rok do roku, zwłaszcza że w grudniu układ dni roboczych będzie korzystny - zauważyła Aleksandra Świątkowska.

Dane pozytywnie oceniają również ekonomiści PKO BP. - Wzrost wyniósł co prawda tylko 1,4 procent, ale jest to wyraźnie powyżej naszych oczekiwań - my spodziewaliśmy się spadku rok do rok ze względu na niższą liczbę dni roboczych - powiedziała Urszula Kryńska z PKO BP.