W czwartek prezydent Andrzej Duda otworzył Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy. - Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych partnerów biznesowych polskich firm w obszarze poza Unią Europejską - powiedział prezydent Duda. Jego zdaniem obecna skala wymiany handlowej między Polską a USA nie odpowiada naszym ambicjom i powinna być przynajmniej podwojona.

Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy - jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących relacji polsko-amerykańskich w zakresie wymiany handlowej i inwestycji. W tym roku odbywa się po raz trzeci.

- Wasza obecność tutaj - zwrócił się prezydent do uczestników szczytu - potwierdza, że strategiczny sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi poza oczywiście kluczowym wymiarem bezpieczeństwa, ma także inny, równie ważny wymiar, współpracę gospodarczą - mówił prezydent.

- Od samego początku mojej prezydentury jako jeden z celów, priorytetów aktywności zagranicznej uznałem promowanie polskich interesów gospodarczych na świecie i pozyskiwanie dla polskiej gospodarki znaczących zagranicznych partnerów - deklarował Andrzej Duda. - W sposób oczywisty duża część tych działań ukierunkowana była i jest na Stany Zjednoczone - dodawał.

Rosnąca współpraca

- Z satysfakcją odnotowuję, że moje działania przynoszą efekty w postaci zaangażowania państwa firm inwestowaniem w Polsce - powiedział zawracając się do obecnych na szczycie przedstawicieli amerykański firm.

Jak zauważał prezydent, "mimo dzielącej nas fizycznej odległości, Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych partnerów biznesowych polskich firm w obszarze poza Unią Europejska".

- Dzięki współpracy z takimi partnerami, Polska może zapewnić sobie szybki i trwały wzrost gospodarczy na długie lata - mówił Duda.

Prezydent przypomniał, że "ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o obrót towarowy Polski ze Stanami Zjednoczonymi". - Zwiększył się on o prawie 22 proc. Imponująco wzrósł, co nasz szczególnie cieszy, eksport polskich towarów do Stanów Zjednoczonych - mówił prezydent i dodał, że więcej importujemy też towarów z USA.

- Biorąc pod uwagę szybko rosnący potencjał gospodarczy Polski uważam, że naszym celem powinno być przynajmniej podwojenie w najbliższych latach obecnej skali obrotów handlowych - oświadczył Andrzej Duda. - To cel ambitny i zupełnie realny - dodał.

Energetyka

Andrzej Duda zaznaczył, że Polska bardzo ceni sobie współpracę energetyczną z USA, "a jej dalsze wzmacnianie jest jednym z priorytetów polskich władz".

- Cieszę się, że mamy bardzo podobne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, które musi opierać się na dywersyfikacji kierunków, źródeł oraz dostawców, jak również wzmacnianiu potencjału krajowego wydobycia - zaznaczał.

Prezydent przypomniał w tym kontekście o o pracach nad projektem Baltic Pipe i budowie terminala LNG w Świnoujściu.

- Musimy kontynuować nasze wysiłki, żeby region stał się wolny od wpływu monopolisty ze wschodu - mówił Duda.

Prezydent przypomniał też, że oba kraje mają podobny - krytyczny stosunek do projektu Nord Stream 2, "jako projektu, który podważa energetyczna solidarność Europy i zwiększa, i tak już silną, pozycję rynkową jednego dostawcy na rynku europejskim".

Owocne spotkania

Organizatorami wydarzenia są Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, US-Poland Business Council oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Tegoroczna edycja, jak podkreślają organizatorzy, ma wyjątkowy charakter z uwagi na 100. rocznicę oficjalnych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi.



- Jestem przekonany, że podobnie jak Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, czyli popularny AmCham i Polsko-Amerykańska Rada Biznesu, tak samo Polska Izba Handlowa w USA odegra ważną rolę w dalszym dynamicznym rozwoju naszych relacji handlowych i inwestycyjnych - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podziękował tym organizacjom za wkład w przygotowanie szczytu i życzył uczestnikom owocnych spotkań i rozmów.

