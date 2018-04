Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał dotychczasowego wiceministra cyfryzacji Marka Zagórskiego na stanowisko szefa resortu cyfryzacji.

Prezydent podkreślił, że Zagórski w rzeczywistości od kilku miesięcy kierował resortem, realizując wytyczne premiera.

Od 9 stycznia tego roku, gdy odwołana została dotychczasowa szefowa ministerstwa Anna Streżyńska, nie było kierującego resortem ministra. Konstytucyjny nadzór nad resortem sprawował premier Mateusz Morawiecki, a bieżącymi pracami kierował Zagórski.

"Duże doświadczenie"

Bez dowodu i polisy - bez mandatu. Rząd zajmie się zmianą w przepisach Kierowcy, poruszający się pojazdami zarejestrowanymi w Polsce po terytorium kraj... zobacz więcej » - Powierzam panu, wraz z panem premierem tę tekę bez żadnego zawahania, ponieważ jest pan politykiem, który ma duże doświadczenie w kwestiach związanych z cyfryzacją - mówił Duda.



Zaznaczył, że Zagórski doświadczenie zdobywał między innymi w Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Skarbu Państwa, jak i Ministerstwie Cyfryzacji. - Cyfryzacja to zadanie, które jest trudne, ale jednocześnie niezwykle ważne. Od tego, czy cyfryzacja jest realizowana w sposób sprawny zależy, na ile udaje się budować nowoczesne państwo - mówił prezydent.



- To zadanie, które pan dzisiaj na siebie oficjalnie przyjmuje, jest zadaniem rzeczywiście niezwykle ważnym, niełatwym, gdzie czeka również i wiele różnego rodzaju niebezpieczeństw, możliwości potknięcia się, ale wierzę, że nie stanie się to pańskim udziałem - dodał.

Dwa tygodnie temu Zagórski, dotychczasowy wiceszef Porozumienia, został przyjęty do Prawa i Sprawiedliwości.