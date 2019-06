Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przywracaniu połączeń autobusowych - poinformowała kancelaria prezydenta. Dzięki nowym rozwiązaniom mają być przywracane zlikwidowane połączenia w małych miejscowościach, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

"Celem ustawy jest zapewnienie dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla obywateli" - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Jak dodano, "wprowadzone regulacje mają przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez dofinansowanie autobusowego publicznego transportu zbiorowego".

Nowy fundusz

Na mocy uchwalonej ustawy, utworzony zostanie państwowy fundusz celowy – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw transportu, natomiast obsługę bankową zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego. Zaznaczono, że przepisy ustawy nie odnoszą się do przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej.



Rząd chce przywracać połączenia autobusowe. Opozycja ma długą listę zarzutów Projekt dotyczący odtwarzania zamkniętych połączeń autobusowych spotkał się podc... zobacz więcej » Środki Funduszu pochodzić będą głównie z wpływów z opłaty emisyjnej, opłaty zastępczej, opłaty paliwowej, dochodów z kar pieniężnych i grzywien oraz opłat i zezwoleń pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Podział pieniędzy

Ustawa zakłada, że pieniądze zgromadzone w Funduszu będą trafiały do organizatorów publicznego transportu zbiorowego w wyniku dwuetapowego postępowania.

W pierwszej kolejności, dysponent Funduszu – minister właściwy do spraw transportu – będzie dokonywał podziału środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu pomiędzy województwa. Następnie środki przeznaczone dla danego województwa będą przekazywane organizatorom publicznego transportu zbiorowego przez wojewodę po rozpatrzeniu wniosku organizatora i zawarciu umowy.



Szczegółowy sposób podziału środków będzie określało rozporządzenie Rady Ministrów. Przy dokonywaniu podziału uwzględniona zostanie: powierzchnia województwa, liczba jego mieszkańców oraz praca eksploatacyjna na liniach o charakterze użyteczności publicznej, wyrażona w wozokilometrach, zaplanowana do wykonania w planach transportowych poszczególnych województw. Dopłata została ustalona na kwotę nie wyższą niż 0,80 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej.



Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 procent oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Nowe prawo wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części artykułów, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku bądź 1 stycznia 2022 roku.