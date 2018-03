Odtwórz: Turystyka dentystyczna. Żeby leczyć zęby jadą do innego kraju

Elektroniczne recepty zastąpią papierowe - takie rozwiązanie przewiduje ustawa, którą w piątek podpisał prezydent Andrzej Duda. Na pełne wdrożenie nowego rozwiązania poczekamy jeszcze niemal dwa lata.

Celem nowej ustawy jest wdrożenie e-recepty – jednej z kluczowych usług elektronicznych, stanowiącej element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce.

W praktyce nowe rozwiązanie ma polegać na tym, że lekarze będą wpisywać do specjalnego systemu komputerowego informacje o lekach przepisanych choremu. Dostęp do takich danych będą miały m.in. apteki i Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie znaczy to, że pacjent wyjdzie z gabinetu bez żadnego papierka.

- Elektroniczne recepty [...] będą zawierały rozwiązania, które umożliwią korzystanie niemal w identyczny sposób jak z recept papierowych, tzn. każdy pacjent na życzenie będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny, który będzie zawierał informacje wypisywane obecnie na recepcie, czyli nazwę produktu i informacje o dawkowaniu – tłumaczył podczas prac nad ustawą wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Jak zaznaczył, wydruku pacjent nie będzie zostawiał w aptece, tak jak recepty obecnie, lecz będzie zabierał go ze sobą do domu.

Pilotaż e-recepty od połowy lutego odbywa się w Siedlcach i Skierniewicach. Trwa testowanie oprogramowania, a od maja planowane jest wystawianie pierwszych e-recept dla pacjentów z tych miast. Ministerstwo zdrowia planuje, że rozwiązania do końca roku powinny zacząć obowiązywać we wszystkich aptekach w Polsce, a od 1 stycznia 2020 r. elektroniczne recepty mają być już wystawiane w każdym gabinecie medycznym.

Dla pacjentów i lekarzy

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że wprowadzenie e-recept przyniesie wiele korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Pacjenci recept nie zgubią lub przypadkowo nie zniszczą, nie będzie już też problemów z nieczytelnie wypisanymi receptami lub np. brakiem pieczątki lekarza. Jeśli lekarz przepisze kilka leków, pacjent będzie mógł bez problemu wykupić część w jednej aptece, a pozostałe w innej (np. gdy w jednej nie będzie wszystkich potrzebnych leków).



Pacjenci historię wystawionych e-recept będą mogli sprawdzić w swoim koncie w serwisie internetowym. W systemie będzie także informacja, czy recepta została zrealizowana.

Zdaniem MZ docelowo może to być pomocne w monitorowaniu terapii pacjentów przewlekle chorych (za ich zgodą) - jeśli pacjent nie wykupuje leków, będzie możliwość wysłania mu przypomnienia, że skuteczność terapii zależy od ich przyjmowania.

Upoważnienie

Pacjenci będą również mogli upoważnić bliskich do dostępu do historii recept. Takie rozwiązanie przygotowano przede wszystkim z myślą o seniorach - dzięki temu dzieci lub wnuki będą mogły sprawdzić czy starsza osoba wykupiła leki, a w razie potrzeby także receptę zrealizować.



Nowelizacja wprowadza też dodatkowy – obok podpisu kwalifikowalnego i profilu zaufanego ePUAP – sposób podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej: poprzez wykorzystanie, wytworzonego na potrzeby podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich, sposobu potwierdzania pochodzenia i integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



Nowela modyfikuje ponadto zasady podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, wystawiania zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, a także wystawiania, realizacji i kontroli recept oraz sprawozdawczości aptek do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Inne ustawy

Kancelaria Prezydenta poinformowała w piątek, że prezydent Andrzej Duda podpisał także ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jej celem jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i ma zastąpić analogiczną ustawę, pochodzącą z 2000 roku.

Prezydent podpisał również ustawę dostosowującą prawo obrotu instrumentami finansowymi do regulacji UE - dyrektywy MiFID2 oraz rozporządzenia MiFIR. W założeniu nowe przepisy mają zwiększyć konkurencyjność, efektywność i bezpieczeństwo rynku finansowego.