Chciałbym, aby owoce wzrostu gospodarczego były odbierane przez całe polskie społeczeństwo, by były sprawiedliwie dzielone - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Słubic w województwie lubuskim. Dodał, że jego ambicją jest, by "w Polsce żyło się tak, jak w Niemczech".

- Chciałbym, żeby w Polsce żyło się tak, jak w Niemczech. To jest moja wielka ambicja. Oczywiście lata jeszcze upłyną zanim zdołamy to zrealizować. Ale chciałbym, żeby Polakom żyło się coraz lepiej. Chciałbym, żeby podział dóbr w naszym społeczeństwie był podziałem sprawiedliwym - mówił prezydent.



Zaznaczył, że "co roku nieprzerwanie wzrasta polskie PKB". - Chciałbym, żeby owoce wzrostu gospodarczego - który obserwujemy, ale przecież, w którym wszyscy też swoją codzienną pracą uczestniczymy - były odbierane przez całe polskie społeczeństwo, żeby były sprawiedliwie dzielone - powiedział prezydent.

Rodzina 500 plus

Dodał, że program 500 plus jest jednym z tych wprowadzonych przez PiS, "które sprawiają, że Polska staje się państwem bardziej sprawiedliwym". - Bo sprawiedliwe państwo to także państwo, które dzieli to, co zostało wspólnie wypracowane - powiedział Duda.



Wyraził przekonanie, że wielu mieszkańców regionu "to uczciwi, porządni polscy przedsiębiorcy, którzy płacą podatki, którzy odprowadzają VAT do budżetu państwa".



- Chcemy raz na zawsze skończyć z tą wielką kradzieżą, bo byliśmy wszyscy okradani z VAT i to przez długie, długie lata. Poprzednio rządzący dopuszczali do tego, że VAT był rozkradany w nieprawdopodobnych liczbach. Szacuje się, że w ciągu czterech lat udało się 50 miliardów złotych zaoszczędzić tylko w wyniku tego, że podatek VAT jest wreszcie rzetelnie pobierany - podkreślił prezydent. Dodał, że dzięki temu między innymi możliwa jest realizacja programów społecznych takich jak 500 plus.

Jak podkreślił Duda, żeby Polska dorównała swoim zachodnim sąsiadom wiele jeszcze zostało do zrobienia. - Wierzę w to, że będziecie państwo nadal wspierali ten proces - proces budowy silnej Polski, proces budowy także i bezpiecznej Polski - mówił na spotkaniu z mieszkańcami Słubic.