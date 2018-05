Władza państwowa przede wszystkim powinna stwarzać najlepsze regulacje, dawać ułatwienia, stwarzać dobry system podatkowy - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda do przedsiębiorców.

We wtorek prezydent wziął udział w wydarzeniu "Start-upy w Pałacu – KOOPERACJA". W Pałacu Prezydenckim spotkali się przedstawiciele 70 start-upów, a także 30 reprezentantów wielkich firm, które inwestują w badania i rozwój oraz innowacje, współpracują ze start-upami bądź chciałyby współpracować.



Zdaniem prezydenta "tak właśnie powinien wyglądać ten postęp w dziedzinie rozwoju gospodarczego i tak powinna być też realizowana, w jakimś sensie, rola władzy państwowej".

- Władza powinna stwarzać ogólnie dobre warunki funkcjonowania - dodał. Mówił o budowie państwa silnego, praworządnego, aby nie trzeba było czekać latami na dochodzenie swoich należności w postępowaniach sądowych.



- Aby egzekucja tych zasądzonych należności była sprawna, żeby złodzieje byli łapani, a oszuści byli wychwytani i karani, bo wtedy można spokojnie prowadzić uczciwy biznes - tłumaczył prezydent. - Takie są obowiązki państwa i zapewniam, że staram się, aby były one jak najlepiej realizowane - podkreślił prezydent.



W ocenie prezydenta zadaniem władz - zwłaszcza tych najistotniejszych podmiotów władzy centralnej, regionalnej czy lokalnej - jest także "budowanie dobrego klimatu". - Pokazywanie zainteresowania przedsiębiorcom i budowanie przyjaznego klimatu wokół prowadzonej działalności, właśnie także wokół tej działalności najmniejszej - mówił.



Jak wyjaśnił, dlatego powstała idea spotkania dotycząca start-upów w Pałacu Prezydenckim. - Żeby w jednym absolutnie z najważniejszych miejsc w Polsce można było przyjść podzielić się swoimi doświadczeniami, podzielić się swoimi potrzebami i znaleźć się na tym rzeczywiście wysokim poziomie - dodał.



- To jest jedna z polityk, którą my tutaj w Pałacu realizujemy. Mam nadzieję, że dzięki państwa wsparciu będziemy mogli ją realizować - podsumował Duda, zwracając się do zgromadzonych przedsiębiorców.

Więcej na badania i rozwój

Prezydent zwrócił przy tym uwagę, że Polska powinna w większym stopniu wykorzystywać fundusze unijne na badania i rozwój.



- Tak, jak zmienia się również podejście Europy - mówię tutaj o Unii Europejskiej - do nas, do sytuacji europejskiej, do priorytetów także - słyszymy teraz, że przy konstruowaniu nowych ram finansowych, nowego budżetu Unii Europejskiej, nowych założeń budżetowych, mniejsze pieniądze będą oferowane na politykę spójności, a większe będą za to kierowane na badania i rozwój - powiedział prezydent.



- Wykorzystajmy zatem te środki, które będą szły na badania i rozwój po to, żeby (...) te badania rzeczywiście realizować. W miarę możliwości realizując je w Polsce i tutaj właśnie zostawiając te pieniądze - postulował.



Jak dodał, "przez lata mówiło nam się >>świetnie, Unia nam daje pieniądze<<". - Ale co z tego, jeżeli z jednego euro 98 centów wędruje z powrotem za granicę. Może dzięki temu, co do tej pory udało nam się osiągnąć, przynajmniej połowę tego euro, które będzie do nas przychodziło w ramach badań i rozwoju, pozostawimy w kraju. A to będzie oznaczało już na pewno wielki sukces - podkreślił Duda.



Przyznał, iż "możemy oczywiście żałować, że nie ma większych pieniędzy na politykę spójności".



- Pewnie chcielibyśmy dalej ją realizować, mieć jeszcze więcej pieniędzy na to, żeby zbudować więcej dróg ekspresowych, ale także zbudować więcej laboratoriów i innych elementów, które powodują, że zbliżamy się do wysoko rozwiniętych, czy bardzo wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej - wskazał Andrzej Duda.

Młode firmy, nowe pomysły