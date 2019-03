Cieszę się, że program 500 plus będzie rozwijany i z tego, że będą dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów; wierzę, że dzięki tym działaniom życie przeciętnej rodziny w Polsce będzie coraz lepsze - mówił w poniedziałek w Bolesławcu prezydent Andrzej Duda.

Na spotkaniu z mieszkańcami powiatu bolesławieckiego Duda podkreślił, że chciałby, aby polskie władze państwowe wszystkich szczebli realizowały "politykę wyciągniętej ręki do zwykłego człowieka, do polskiej rodziny".

"Staramy się"

- Cieszę się ogromnie, że program 500 plus będzie rozwijany, cieszę się ogromnie, że będą dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów, to jest bardzo ważne - mówił prezydent. Wyraził jednocześnie nadzieję, że dzięki tym działaniom "życie przeciętnej rodziny w Polsce będzie coraz lepsze".



Kaczyński: wymyśliłem wiele innych rzeczy, ale "piątka" powstała gdzie indziej To jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Ja wymyśliłem kiedyś 500 plus. Wymyśliłe... zobacz więcej » - Chcę, żebyśmy budowali kraj sprawiedliwy, chcę, żebyśmy budowali kraj uczciwy, tzn. taki, w którym zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo, jak kiedyś powiedział prezydent Lech Kaczyński - stwierdził Duda.

Zastrzegł jednocześnie, że realizacja tej wizji nie jest zadaniem łatwym.

- Jak państwo widzicie nie zawsze się udaje to, co chcę zrealizować, czy to, co chcemy zrealizować, nie wszystkie też próby są udane, ale proszę mi wierzyć - staramy się i będziemy się starali - dodał.



Duda powiedział też, że dla niego "najpiękniejszym zakończeniem prezydentury" będzie moment, w którym usłyszy "że przeciętnej polskiej rodzinie żyje się lepiej" niż w momencie kiedy obejmował urząd.

Na pierwsze dziecko

23 lutego na konwencji PiS lider partii Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie świadczenia 500 plus również na pierwsze dziecko. Obecnie w ramach tego programu przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego.

Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Pierwsze świadczenia z rozszerzonego programu mają trafić do rodzin już w lipcu. Jak mówił szef KPRM Michał Dworczyk roczny koszt uzupełnienia programu 500 plus wyniesie ok. 18,5 mld zł rocznie.

Oprócz 500 plus na pierwsze dziecko PiS obiecało również brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastki" dla emerytów i rencistów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych oraz obniżenie kosztów pracy.