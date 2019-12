Prezydent podpisał ustawę w sprawie finansowania trzynastych emerytur, a także nowelę ustawy okołobudżetowej.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda w piątek podpisał kilka ustaw, m.in. nowelizację ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON).

Zgodnie z nią SFWON zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także między innymi na tak zwane trzynaste emerytury.

W ustawie znalazły się także zapisy, zgodnie z którymi kosztem Funduszu Solidarności jest także trzynaste świadczenie dla emerytów i rencistów już wypłacone w 2019 roku.

Funduszowi w związku z tym zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 miliardów złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Podczas prac w parlamencie przedstawiciele opozycji podkreślali, że PiS stosuje ten manewr, żeby nie złamać tak zwanej reguły stabilizacyjnej ograniczającej wydatki z budżetu.

Obecnie źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 procent podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.

Ponadto środki mają pochodzić z nowego podatku, daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 procent od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Ministerstwo Finansów szacowało wcześniej, że danina obejmie około 21 tysięcy osób.

Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku.

Wśród nich znalazła się ustawa wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 rok.

Pilne zmiany budżetowe

Prezydent podpisał dziś również ustawę wprowadzającą zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r. Jej projekt pojawił się w Sejmie w połowie grudnia i w trybie pilnym trafił pod obrady. Nowelę przygotował rząd.

W myśl nowych regulacji minister finansów może w 2019 roku przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu zwiększenia funduszu zapasowego tej instytucji, środki do wysokości 3 miliardów złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.



Analogiczny charakter ma zmiana dotycząca środków na rzecz funduszu celowego - Funduszu Wsparcia Policji. W 2019 roku źródłem przychodu tego Funduszu może być również wpłata z budżetu państwa do wysokości 1 miliarda złotych przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Projekt noweli zakłada też umożliwienie pełnego wykorzystania pieniędzy na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020 w wysokości ponad 103 milionów złotych.

Ustawie sprzeciwiali się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna alarmowała, że tą ustawą rząd "wypycha" kolejne środki poza limit wydatków. - To kolejny odcinek w piątym roku serialu "Psucie państwa, prawa, finansów publicznych przez PiS" - powiedziała parlamentarzystka w trakcie obrad.