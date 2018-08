Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przedsiębiorców przed fałszywymi kontrolerami. Osoby takie mogą posługiwać się podrobionymi dokumentami. Urząd informuje, że co do zasady uprzedza o planowanej kontroli

"Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zalecamy zachowanie ostrożności. W jednym ze znanych nam przypadków osoby takie okazały legitymację i upoważnienie do kontroli. Dokumenty te były oczywiście fałszywe" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Urzędu.

Mija ważny termin, a firmy mają kłopot. Utrudnienia przez prace konserwacyjne We wtorek 31 lipca 2018 roku upływa ważny termin dla wielu firm. Muszą one zawia... zobacz więcej » Prezes UODO poinformował, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach. "Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób" - zaleca Urząd.

Weryfikacja kontrolera

Urząd przypomina, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy jest określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Musi on być na każdej legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Prezesa UODO.

UODO zaznacza także, że Urząd co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli. "Ponadto w przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadzenia kontroli" - głosi komunikat.

Odbierająca go osoba może zweryfikować: imię i nazwisko osoby, numer legitymacji oraz fakt wydania upoważnienia do prowadzenia kontroli w danej firmie.

RODO

25 maja w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Zakłada m.in. prawo do usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat. Rozporządzenie stanowi, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. Przewiduje kary za naruszenie prawa do ochrony danych - do 20 mln euro lub 4 proc. obrotu firmy.

Unijne przepisy dotyczą wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych, które przetwarzają dane osobowe. RODO nakłada na przedsiębiorców sporo nowych obowiązków. Jednym z nich jest wyznaczenie inspektora ochrony danych. Firmy miały na to czas do końca lipca.