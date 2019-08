Odtwórz: Rewolucja w płatnościach zbliżeniowych. Sprawdź, co się zmieni

W drugim kwartale bieżącego roku grupa kapitałowa PKO BP osiągnęła najwyższy w całej swojej historii wynik finansowy - poinformował we wtorek prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Zapowiedział, że bank najwcześniej w listopadzie przedstawi aktualizację celów finansowych.

"W drugim kwartale bieżącego roku grupa kapitałowa banku wypracowała 1,22 miliarda złotych zysku netto, był on o 30 procent wyższy niż przed rokiem" - powiedział Jagiełło na konferencji prasowej dotyczącej wyników banku za drugi kwartał br. To także najwyższy zysk w całej historii banku - dodał.



Jak wskazał, "tak dobry wynik - to zasługa sprawnie prowadzonych działań biznesowych, które dodatkowo wspierane są efektami transformacji technologicznej, jaką przechodzi bank".



Obowiązkowe zmiany dla klientów dużego banku. Bez nich nie zrobisz przelewu Bank Pekao od środy wycofuje stare metody autoryzacji. Klienci nie będą mogli ju... zobacz więcej » Bank poinformował, że wartość aktywów w drugim kwartale br. wyniosła 329 mld zł i była o ponad 10 proc. wyższa niż przed rokiem.



W całym pierwszym półroczu zysk netto grupy banku przekroczył 2 mld zł.

Nowe cele

Przedstawiciele banku przekazali, że PKO BP dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020. Na czwarty kwartał planuje aktualizację finansowych celów strategicznych.



- Jesienią tego roku chcemy przedstawić nowe cele finansowe. Odbędzie się to nie wcześniej niż 5 listopada, kiedy bank publikuje wyniki za trzeci kwartał - powiedział Jagiełło.



Bank przypomniał, że 14 sierpnia nastąpi wypłata 1,66 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r. "Inwestorzy podjęli także decyzję o niepodzieleniu połowy zysku z 2018 r., co wraz ze spełnieniem przez bank kryteriów do wypłaty połowy zysku z 2019 r., daje większą elastyczność w kształtowaniu dywidendy w przyszłym roku" - przekazał bank.



PKO BP przekazało, że w drugim kwartale bieżącego roku finansowanie udzielone podmiotom gospodarczym przez bank przekroczyło 100 mld zł. Bank obsługuje ponad 15 tys. klientów korporacyjnych i prawie pół miliona mniejszych firm.