Trwają prace nad strategią PLL LOT na lata 2020-2027 - powiedział prezes spółki Rafał Milczarski. Podkreślił też, że obecna strategia firmy do roku 2020 zostanie zrealizowana już w połowie przyszłego roku.

Milczarski powiedział w rozmowie z PAP, że spółka podjęła już prace nad opracowaniem nowej strategii na lata 2020-2027. - Na razie analizujemy wszystkie dane i trendy rynkowe. To są analizy, a wręcz można powiedzieć, że taka naukowa praca, która też wymaga czasu i skupienia. Ale w ten sposób będziemy wiedzieć dokąd i czym mamy latać, tak aby latać zyskownie i również zyskownie rozwijać nasza siatkę. Strategia ma być biznesowa, a nie emocjonalna, to znaczy, że nie będzie zakładała uruchamiania połączeń lotniczych z innych pobudek niż biznesowe - wyjaśnił.



- Przypomnę, że zgodnie z nią mieliśmy dojść do poziomu 10 mln pasażerów w 2020 roku. Taką liczbę uzyskamy w roku 2019. Wydaje mi się, że na koniec przyszłego roku przekroczymy liczbę 10 mln pasażerów. Myślę, że w 2027 roku możemy już mieć pomiędzy 20-30 mln pasażerów - powiedział.

Nowe samoloty

Prezes LOT stwierdził również, że odebrany niedawno przez spółkę Boeing 787-9 Dreamliner jest dla niej "bardzo dobrym modelem, bo pozwala w sposób organiczny, a więc bez zbędnego ryzyka zwiększać oferowanie".

- Nie podjęliśmy jeszcze decyzji co do największej wersji dreamlinera, czyli B787-10. Może jak producent, czyli Boeing, obniży ceny tych maszyn będziemy mogli się nad nimi pochylić. Chwilowo ten samolot jest dla nas drogi. Zresztą powoli będziemy już wchodzić w taką wielkość firmy, że nasza siła negocjacyjna pozwoli nam te ceny skutecznie zmieniać, w rozmowach nie tylko z Boeingiem, ale także z innymi producentami samolotów. Najlepsze warunki uzyskuje się wtedy, kiedy prowadzi się konkurencyjne procesy, więc będziemy również i w ten sposób dbać o to, żeby LOT miał jak najlepsze warunki - dodał.

