Prezes LOT: sąd zakazał przeprowadzenia strajku

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku zarządu PLL LOT i zakazał przeprowadzania strajku na podstawie referendum związków zawodowych - poinformował w piątek prezes linii lotniczych Rafał Milczarski. Związkowcy twierdzą, że zarząd blefuje. O godzinie 22 organizują konferencje prasową, na której przedstawią swoje stanowisko.

- Z ogromną ulgą chciałbym wszystkich pasażerów poinformować o tym, że majówka jest bezpieczna i możecie bezpiecznie lecieć LOT-em, żadnego strajku w majówkę nie będzie - mówił Milczarski.

- Referendum i strajk pracowników PLL LOT uznajemy za nielegalne, gdyż w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie ma w zasadzie przedmiotu tego sporu zbiorowego, którego dotyczyło referendum i potencjalny strajk - dodał.

Jak zapewnił prezes, Sąd Najwyższy w ubiegłym roku uznał, że uchylenie regulaminu pracy z 2010 roku przez spółkę było zasadne i zgodne z prawem.

Blef?

Reporter "Faktów" TVN24 po konferencji prezesa LOT-u, na której ten poinformował o sądowym zakazie poprosił o komentarz związkowców. W odpowiedzi otrzymał dwa SMS- y: "nic nie wiemy o decyzji sądu" oraz "to co mówi zarząd, to jest blef".

Zapowiedź strajku

Wcześniej w czwartek Monika Żelazik, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego w LOT zapowiedziała, że pracownicy przewoźnika zdecydowali o wszczęciu strajku generalnego zaplanowanego właśnie na 1 maja. W piątek dodawała, że jej zdaniem bardzo możliwe, że w dniach strajku wszystkie loty będą odwołane. Utrudnienia miały dotyczyć samolotów startujących z warszawskiego lotniska Chopina.

Tymczasem przedstawiciele LOT-u od początku byli zdania, że strajk byłby niezgodny z przepisami prawa. Władze spółki wskazywały, że na sześć związków będących w sporze zbiorowym z firmą, decyzję o proteście podjęły tylko dwa. Zdaniem władz LOT-u takie referendum jest bezprzedmiotowe, ponieważ odbyło się już raz wcześniej, a takiego głosowania nie można powtarzać. Zarzucano mu także błędy proceduralne.

Już w czwartek zapowiedziano przygotowanie pozwu sądowego w tej sprawie. LOT skierował wniosek do sądu pracy w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia, poprzez zakazanie pozwanym związkom zawodowym ogłoszenia oraz przeprowadzenia strajku.

Zarzuty

Jakie są zarzuty pracowników LOT-u wobec pracodawcy? Chodzi m.in. o zatrudnianie na umowy cywilnoprawne.

- Prezes firmy Rafał Milczarski od co najmniej dwóch lat nie zatrudnia ani pilotów, ani stewardess na podstawie umowy o pracę. Nie ma naszej zgody na pozorne samozatrudnienie członków załóg lotniczych, bo to ma bezpośrednie przełożenie i wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w operacjach lotniczych - wskazywał w czwartek Adam Rzeszot ze Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT.

Załoga skarży się także na warunki płacowe w firmie. LOT wypowiedział regulamin pracy z 2010 roku, co było podyktowane złą sytuacją finansową spółki. W związku z tym pracownicy zarzucają firmie brak uregulowania zasad wynagradzania.

- Wypowiedzenie regulaminu wynagradzania z 2010 roku wynikało z pomocy publicznej, jaką otrzymał LOT w 2013 roku. Pomoc ta ratowała spółkę przed likwidacją i upadłością, ale musiała być notyfikowana w Komisji Europejskiej i wiązała się z restrukturyzacją spółki. Jednym z elementów restrukturyzacji było właśnie wypowiedzenie regulaminu wynagradzania - wyjaśnił prezes Milczarski w piątek.

Dodał też, że "spór toczy się o to, czy poprzedni zarząd miał prawo spółkę uratować, ograniczając w pewnym sensie zarobki personelu, czy nie miał tego prawa" - powiedział.

"Nie szukamy konfliktu"

Innego zdania są przedstawiciele pracowników. Monika Żelazik, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego w LOT, tłumaczyła, że groźba protestu to wynik nieskutecznych negocjacji z pracodawcą. - Po tylu latach mediacji prawnie możemy zorganizować tylko strajk generalny, który będzie trwał do odwołania - tłumaczyła w czwartek.

- Wiemy, że planowany strajk jest dużym wydarzeniem i może bardzo skomplikować plany wszystkich podróży. Bardzo was za to przepraszamy, ale zostaliśmy do tego zmuszeni przez prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT. Szukamy konstruktywnych rozwiązań, a nie szukamy konfliktu, ale do tanga trzeba dwojga, nie widzimy tego dążenia po drugiej stronie - wyjaśniał natomiast Rzeszot.