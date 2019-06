Prezes grupy Eurocash Luis Amaral ocenił w rozmowie z brytyjskim dziennikiem gospodarczym "Financial Times", że Polska powinna rozluźnić istniejące przepisy imigracyjne, jeśli chce utrzymać konkurencyjność i wysokie tempo rozwoju gospodarki.

Eurocash zarządza między innymi sieciami sklepów Lewiatan, Groszek, abc i Delikatesy Centrum, a także saloników prasowych inmedio i hurtowni Cash & Carry.

"Najważniejszy problem"

Amaral ocenił, że trudności z rekrutacją nowych pracowników "to najważniejszy problemem" w jego branży, wskazując, że ich konsekwencją są rosnące koszty pracy, które z kolei przekładają się na ceny produktów dostępnych na rynku.



- Potrzebujemy więcej ludzi. To się nie zmieni. Polacy nie będą mieli więcej dzieci (w najbliższej przyszłości; tak, aby zmieniło to sytuację na rynku pracy - red.), więc to strukturalny problem - powiedział Portugalczyk.



Pracodawcy mniej skłonni do podwyżek. Niemal połowa planuje wzrost zatrudnienia Czterech na dziesięciu przedsiębiorców planuje zwiększyć zatrudnienie w ciągu na... zobacz więcej » "FT" przypomniał, że od 2014 roku do Polski imigrowały "setki tysięcy" Ukraińców, określając to "jedną z największych i najmniej zauważalnych europejskich migracji w ostatnich latach", ale jednocześnie zaznaczył, że według danych Eurostatu aż 48,1 procent firm przemysłowych skarży się na problemy z brakiem pracowników.



Szef Eurocash wskazał, że zmiana istniejących przepisów imigracyjnych pozwoliłaby na poprawę sytuacji, zwracając uwagę na to, że zgodnie z obecnymi regulacjami Ukraińcy pracujący na podstawie krótkoterminowych rejestracji na podstawie oświadczenia, mogą pracować jedynie przez sześć lub dziewięć miesięcy w ciągu roku.



- Bardzo ważne jest, żeby Ukraińcy nie musieli wracać (na Ukrainę) co sześć miesięcy. Powinniśmy mieć stabilność, bo to nie tylko kwestia tego, że nie mamy ludzi (do pracy - red.), ale też tego, że wyjeżdżają (...) i potem wracają, co wytwarza bałagan, jeśli chodzi o produktywność - analizował, wskazując, że wszystkie braki pracowników w sklepach lub magazynach przenoszą się na ceny produktów.

Sieci handlowe w Polsce

Pod względem przychodów największą siecią handlową w Polsce jest należąca do portugalskiego Jeronimo Martins Biedronka. Pod jej szyldem działa około 2,9 tys. placówek. Na swojej stronie internetowej Biedronka ma informacje po ukraińsku skierowane do potencjalnych kandydatów do pracy, działa też infolinia w języku ukraińskim.

Jednym z liderów pod względem liczby sklepów w Polsce jest z kolei Żabka, która dysponuje 5,4 tys. lokalami.

Do największych sieci handlowych działających w Polsce należą także Lewiatan (3,2 tys. sklepów), Dino (niemal 1 tys.), Carrefour (obecnie blisko 900 sklepów), Lidl (ponad 600 placówek), Tesco (około 350).