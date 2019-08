To pakiet startowy na początek kariery zawodowej i wyższa pensja od 1 sierpnia - tymi słowami premier Mateusz Morawiecki promuje w klipie ustawę, która wprowadza tak zwany zerowy PIT dla osób do 26. roku życia.

- Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok. Chcemy go ułatwić wszystkim młodym, którzy wchodzą w dorosłe życie - mówi w klipie premier Mateusz Morawiecki, który promuje ustawę zerowy PIT dla osób do 26. roku życia.

- Dlatego jeśli pracujesz i masz mniej niż 26 lat, otrzymasz zwolnienie z podatku PIT. To pakiet startowy na początek twojej kariery zawodowej. Żebyś mogła pracować na swoich warunkach. Żebyś mógł urządzić się tutaj, w Polsce. To wyższa pensja dla ciebie już od 1 sierpnia - przekonuje.



Premier Mateusz Morawiecki, w rozmowie z Richardem Questem, znanym dziennikarzem i publicystą CNN, powiedział, że rząd zlikwidował podatki dla osób poniżej 26. roku życia, ponieważ chce, aby młodzi zostali w Polsce.

Dwa miliony osób z podatkową ulgą. "Nie ma wątpliwości, że nas na to stać" Aby otrzymać wyższą pensję w sierpniu, pracownicy do 26 roku życia muszą jak naj... zobacz więcej » - Chcemy, aby młodzi ludzie pozostali w Polsce. Chcemy, żeby szybko znaleźli pracę, żeby zebrali doświadczenie zawodowe i nie emigrowali. Nie chcemy być państwem starzejącym się czy umierającym, chcemy być państwem z przyszłością. I dlatego wprowadziliśmy takie rozwiązanie. To oczywiście stanowi koszt dla naszego budżetu. Jednakże nasz budżet jest bardzo bliski równowagi. Tak więc uda nam się sprostać tym kosztom, ale dla mnie jest to przede wszystkim wielka inwestycja w przyszłość naszego kraju - mówił premier.

Dla kogo?

Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza zmiany polegające na wprowadzeniu zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.



Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym: roczny wynosi 85 tys. 528 zł; w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. to 35 tys. 636,67 zł.

Rewolucja dla dwóch milionów podatników. Osiem rzeczy, które musisz wiedzieć.