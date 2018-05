O nowych rozwiązaniach dla małych firm mówił w środę premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z przedsiębiorcami w Przygodzicach (Wielkopolskie). Chodzi o zmiany związane z Konstytucją Biznesu, między innymi ulgę na start czy działalność nierejestrową, oraz plany obniżki stawki CIT.

Podczas spotkania dla przedsiębiorców i urzędników na temat reformy prawa gospodarczego, w tym głównie Konstytucji Biznesu, Mateusz Morawiecki powiedział, że dotąd małe i średnie przedsiębiorstwa często miały pod górkę, płacąc uczciwie podatki, podczas gdy duże międzynarodowe podmioty tego opodatkowania unikały.



- Zależy nam przede wszystkim na polskiej własności, polskim kapitale, polskich przedsiębiorcach i tak na to patrząc, przystąpiliśmy do najgłębszej przebudowy systemu gospodarczego w ostatnich 30 latach - ocenił szef rządu.



Morawiecki dodał, że wprowadzone przez rząd zmiany legislacyjne związanych między innymi z Konstytucją Biznesu mają wymierny wpływ na przedsiębiorców.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Podczas wystąpienia szef rządu wskazał na uszczelnienie systemu podatkowego, który doprowadziło do "małego cudu gospodarczego, który się dzieje".



- Jednocześnie dla was przedsiębiorców, wyrównaliśmy pole gry - mówił dalej w kontekście ukrócenia działalności mafii VAT-owskich. - Dzisiaj praktycznie wyeliminowaliśmy z wielu sektorów przestępców podatkowych i mafie VAT-owskie i w polskim systemie pojawiło się dodatkowo 40 miliardów złotych, które przekazaliśmy na 500 plus, głównie na rodziny i trochę na budowę infrastruktury - powiedział Morawiecki.



Odnosząc się do Konstytucji Biznesu, szef rządu mówił, że zaproponowane zmiany nie przyniosą efektu z miesiąca na miesiąc. Zapowiedział, że wkrótce powołany zostanie rzecznik praw małego i średniego przedsiębiorcy, który będzie "adwokatem, ambasadorem firm".

Cztery zmiany

Morawiecki przypomniał o obowiązujących lub szykowanych zmianach dla małej działalności gospodarczej. Pierwsze z ułatwień to "rozbiegówka" dla firm, nazywana także "ulgą na start". Zakłada, że początkujący przedsiębiorcy nie muszą płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych sześć miesięcy działalności gospodarczej. Jak wyjaśnił, chodzi o tzw. "pas startowy albo, jak niektórzy mówią, drugie życie dla małego przedsiębiorcy".



Drugim rozwiązaniem jest działalność nierejestrowa. To możliwość prowadzenia mikrodziałalności gospodarczej bez rejestrowania się w rejestrze CEIDG, w sposób w pełni legalny. Premier zaznaczył, że w ten sposób rząd chce eliminować szarą strefę.



Trzecie rozwiązanie to zapowiadany już wcześniej "proporcjonalny ZUS". To tzw. mała działalność gospodarcza, skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy uzyskują przeciętne miesięczne przychody nieprzekraczające 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku to 5250 zł).

Kolejną zmianą ma być obniżka podatku CIT. - Nasza filozofia działania to państwo silne dla silnych, a wyrozumiałe dla słabszych. Pomagać tym najmniejszym, (...) ale też tym, co płacą CIT - podkreślił szef rządu. Zaznaczył, że rząd stara się tak przebudowywać system podatkowy, by "był korzystniejszy dla małych przedsiębiorstw".



Jak powiedział premier, firm, które płacą CIT w Polsce jest 465 tys. - A nasza obniżka podatku do 9 procent obejmie 93 proc. tych firm, ok. 430 tys. - zaznaczył. Obniżony CIT dla MŚP ma, jak przypomniał Morawiecki, obowiązywać 1 stycznia 2019 roku.

Uczestniczący w konferencji wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj zwrócił uwagę, że Konstytucja Biznesu jako zbiór obowiązków dla administracji publicznej i uprawnień dla przedsiębiorców to "bardzo czytelne reguły gry m.in. pewność i przewidywalność tworzenia i stosowania prawa, która jest jedną z barier wskazywanych przez firmy".

O konstytucji

Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. Większość przepisów, takie jak na przykład ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszły w życie z końcem kwietnia 2018 roku.