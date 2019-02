Dokonujemy przeglądu tego, jaki wpływ na mniejsze i większe sklepy, ale przede wszystkim na ludzi, miała ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że "w najbliższym czasie zapadną decyzje związane z tym tematem".

Premier podczas wtorkowego briefingu został zapytany o możliwość wycofania się przez rząd z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Ocena skutków

Morawiecki zaznaczył, że w każdej ustawie jest "kluczowy dział" zajmujący się oceną skutków regulacji. - I po pewnym czasie działania danej ustawy przyglądamy się, jak ustawa w praktyce działa, bo co innego jest na papierze czasami, a co innego w rzeczywistości - mówił. Dodał, że dotyczy to każdej ustawy.

- Dlatego dzisiaj dokonujemy przeglądu tego, jaki wpływ ta ustawa (o wolnych niedzielach - red.) miała na mniejsze sklepy, większe sklepy, rodzinne, ale przede wszystkim na ludzi, jakie są preferencje ludzi, czego ludzie oczekują. Ponieważ jesteśmy rządem, który słucha społeczeństwa i chcemy postępować tak, żeby było jak najlepiej dla zdrowia, dla życia społecznego - podkreślił premier.

Zapowiedział, że "w najbliższym czasie zapadną decyzje związane z tym tematem".

Ostatnia niedziela

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu jest dozwolone.

W 2019 r. zakaz nie obowiązuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą. Zgodnie z ustawą, od 2020 r. zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą.

Ustawa zawiera cały katalog wyłączeń spod zakazu handlu. Zakaz nie dotyczy sklepów internetowych.