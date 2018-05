- Właśnie tutaj rozpoczynamy nasz program budowy i oddawania mieszkań. Program, który jest wielką alternatywą dla rzeczywistości, która do tej pory panowała - powiedział w sobotę w Białej Podlaskiej premier Mateusz Morawiecki. W mieście odbyło się symboliczne przekazanie kluczy do mieszkań wybudowanych w ramach programu "Mieszkanie plus". Lokale - w sumie 186 - mają zostać zasiedlone na przełomie maja i czerwca.

Na symbolicznym przekazaniu kluczy w Białej Podlaskiej premier Morawiecki przyjechał w towarzystwie szefów resortu inwestycji i rozwoju: ministra Jerzego Kwiecińskiego oraz wiceministra Artura Sobonia.

Miasto symboliczne

Premier w swoim wystąpieniu podkreślił, że Biała Podlaska to obecnie "miasto symboliczne". - Właśnie tutaj rozpoczynamy nasz program budowy i oddawania "mieszkań plus". Program, który jest wielką alternatywą dla rzeczywistości, która do tej pory panowała - mówił.



Morawiecki stwierdził, że w przeszłości Biała Podlaska była "miastem prywatnym" należącym do rodu Radziwiłłów. - My nie chcemy żadnych miast prywatnych, wiosek prywatnych, my chcemy, żeby prywatne były może najwyżej mieszkania, przedsiębiorstwa, my chcemy budować nową rzeczywistość dla ludzi, poprzez ludzi i dla ludzi - dodał szef rządu.

Opłaty

W Białej Podlaskiej opłata za wynajem 40-metrowego mieszkania wyniesie około 650 zł, a mieszkania 51-metroweego – około 800 zł. Koszt ten uwzględnia opłaty eksploatacyjne. Każda rodzina będzie indywidualnie rozliczać się ze zużycia mediów. Rodziny nie zapłacą czynszu do końca wakacji.



Mieszkania w Białej Podlaskiej to kolejne lokale w ramach Mieszkania plus przekazane najemcom. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do mieszkań pod koniec kwietnia. Zamieszkali oni w 96 lokalach w Siedleminie koło Jarocina.

Mieszkanie plus

Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem tego rządowego programu są inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości. BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł.