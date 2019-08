Chcemy, żeby świadczenie "Emerytura plus" było gwarantowane ustawowo i było dostępne dla emerytów w kolejnych latach – zapewnił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wspólnie z szefową MRPiPS Bożeną Borys-Szopą odwiedził we wtorek Dom Kultury w Halinowie w woj. mazowieckim. Premier podczas briefingu potwierdził swoją wcześniejszą deklarację, że rząd zamierza corocznie wypłacać tzw. trzynastą emeryturę.

Program w kolejnych latach

- Chcemy, żeby program "Emerytura plus" był dostępny dla emerytów w kolejnych latach. Chcemy, żeby był też bardziej sprawiedliwie skonstruowany, bo emerytury w Polsce są niskie, czasami naprawdę niskie. Przeznaczając taką samą kwotę każdemu w ramach "Emerytury plus", pokazujemy elementarną sprawiedliwość – powiedział. Premier, mówiąc o wsparciu dla seniorów wymienił także m.in. waloryzacje rent i emerytur.



Podkreślił, że państwo musi dbać o godność swoich obywateli. - Tworzenie polityki opartej na wartościach jest w naszym DNA, w naszym kodzie genetycznym i to jest moje zobowiązanie dla państwa – tworzenie takich polityk, które będą jak najbardziej oparte na zasadzie solidarności, sprawiedliwości – dodał Morawiecki.



Z kolei minister Borys-Szopa zaznaczyła, że "Emerytura plus" to szczególnie ważne wsparcie dla tych osób starszych, które pobierają niskie świadczenia, także te znacznie poniżej emerytury czy renty minimalnej.



- W sumie jednorazowe świadczenie pieniężne trafiło do ponad 9,8 mln osób, w tym ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów – wskazała minister rodziny. - Bardzo się cieszymy, że pójdziemy z tym programem dalej, w następne lata – dodała.

"Emerytura plus"

Zgodnie z uchwaloną na początku kwietnia ustawą trzynasta emerytura była wypłacona osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.



"Trzynastą emeryturę" otrzymały także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia miały już przyznane prawo do tego świadczenia).



Świadczenie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł

W projekcie ustawy o "jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r." zapisano, że świadczenie będzie wypłacone jedynie w 2019 roku. Mimo to, premier Mateusz Morawiecki zapowiadał już wcześniej, że świadczenie będzie wypłacane również w kolejnych latach.