Egzaminator w ciągu dnia będzie mógł przeprowadzić maksymalnie osiem egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B oraz nie więcej niż jeden egzamin praktyczny na godzinę. Wyznaczane będą ponadto konkretne godziny egzaminu - takie zmiany w przepisach proponuje Ministerstwo Infrastruktury.

W komunikacie ministerstwa napisano, że dzięki ograniczeniu liczby egzaminów do ośmiu, egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na "spokojną i bardziej obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na kierowców".



Z kolei wprowadzenie dokładnej godziny egzaminu ma zmniejszyć stres u zdających. Resort argumentuje bowiem, że "zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu".

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy