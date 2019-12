Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys poinformował we wtorek, że uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych jest obecnie ponad 1,1 miliona pracowników największych firm.

PPK to dobrowolny (można się wypisać) i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Od 1 lipca tego roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Najpóźniej do 12 listopada 2019 roku firmy były zobowiązane do zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Jesienią do Pracowniczych Planów Kapitałowych trafiły też pierwsze wpłaty.

Jak poinformował na wtorkowej konferencji prasowej szef PFR Paweł Borys, w PPK jest obecnie 1,128 miliona pracowników największych firm, a partycypacja wynosi 39 procent (firmy uczestniczące w PPK zatrudniają 2,9 miliona pracowników).

W sumie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 osób z PPK albo Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) korzysta 1,55 miliona osób. Firmy, w których działa PPE, a składki odprowadzane są w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia, nie mają obowiązku wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

- Dużo większa partycypacja jest w firmach z kapitałem zagranicznym. W firmach z kapitałem polskim jest ona o średnio 10 punktu procentowego niższa. Firmy z kapitałem zagranicznym znają już te programy i przyjęły je jako standard pracy. Często te firmy funkcjonują w dużych miastach, oferują lepsze zarobki i ten efekt dochodowy może również decydować za tym, że więcej pracowników decyduje się na wejście do PPK - powiedział Paweł Borys.

- Oczywiście analizujemy dane, które mamy o partycypacji w PPK, i staramy się zrozumieć różnice w poziomach uczestnictwa i ich przyczyny - dodał.



Do tej pory z indywidualnych i pracowniczych form oszczędzania na emeryturę - IKE, IKZE czy PPE - korzystało aktywnie jedynie ok 900 tys. osób. Po I etapie wdrażania PPK liczba oszczędzających w dużych firmach przekroczyła 1,1 mln, a z PPE ponad 1,5 mln. - mówi @PawelBorys_ pic.twitter.com/rag1kuvxen — Grupa PFR (@Grupa_PFR) December 17, 2019





Mniejsi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 roku, zostaną włączeni do programu PPK od 1 stycznia 2020 roku. Co pół roku - do stycznia 2021 roku - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach.

Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakładał, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 milionów osób.



Zgodnie z przepisami, pierwsze wpłaty do PPK pracodawca powinien naliczyć i pobrać już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie o PPK.

Wpłaty należy przekazać do instytucji finansowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK.