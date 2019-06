17 instytucji finansowych zostało już wpisanych do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób zaczną podlegać ustawie o PPK 1 lipca 2019 roku.

Wpisanie do ewidencji PPK oznacza, że zarządzane przez te instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych, oferując pomnażanie środków gromadzonych na rachunkach PPK.

Lista

Wśród tych instytucji znalazły się: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, NN Investment Partners TFI, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska, Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

O programie

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura "wejścia do systemu" dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł.

Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.