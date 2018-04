Przepis na bezbolesny powrót do pracy po urlopie

Przepis na bezbolesny powrót do pracy po urlopie

Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Pracy chce dłuższego urlopu dla inspektorów pracy. Związkowcy złożyli w Sejmie petycję w tej sprawie. Posłowie z sejmowej komisji do spraw petycji zajmą się nią po Wielkanocy. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, niektórzy inspektorzy pracy będą mogli liczyć nawet na dodatkowe dwanaście dni wolnego.

Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy chce wydłużenia urlopów wypoczynkowych niektórym pracowników PIP wykonującym czynności kontrolne. Związek proponuje, aby inspektorzy pracy mieli taki urlop jaki przysługuje m.in. pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, sędziom, czy prokuratorom.

Dłuższy wypoczynek

Związkowcy złożyli petycję o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do sejmowej Komisji do Spraw Petycji (PET). W dokumencie czytamy, że po zmianach pracownicy PIP po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne mieliby urlop dłuższy o 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy - o 12 dni.



Autorzy petycji podkreślają, że inspektorzy codziennie wizytują około tysiąca polskich pracodawców. Rocznie udzielają obywatelom ponad milion bezpłatnych porad prawnych i rozpatrują ponad 40 tysięcy skarg pracowniczych egzekwując na ich rzecz wielomilionowe kwoty.



"Przyznanie inspektorom pracy przywileju zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego jest uzasadnione szerokim zakresem wykonywanych zadań, szczególnym charakterem wykonywanej pracy oraz jej specyfiką, a także bardzo często trudnymi warunkami jej wykonywania" - argumentują związkowcy.

Jest opinia

Opinię odnośnie petycji wydało już Biuro Analiz Sejmowych. Biuro potwierdza, że wniosek spełnia wymagania formalne, ale zaznacza, że zrównanie praw pracowników PIP wykonujących kontrole z prawami, jakie mają sędziowie i prokuratorzy "wydaje się nieuzasadnione".

"Status pracowników PIP różni się w sposób zasadniczy od statusu ustrojowego sędziów i prokuratorów. (…) Od początku ich status był związany z prawem urzędniczym, a więc nieuzasadnione jest ustalanie wobec tej grupy uprawnień analogicznych do uprawnień, jakie mają sędziowie i prokuratorzy" - czytamy w opinii BAS.

Decyzja po świętach

Czy to oznacza, że inspektorzy pracy nie mają co liczyć na dodatkowe urlopy? - W większości podzielamy opinie BAS-u, ale bywały sytuacje, że rozstrzygnięcia komisji nie były zbieżne z jej analizami - powiedział nam poseł Sławomir Piechota, przewodniczący Komisji do Spraw Petycji z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Piechota dodał, że obecnie trudno powiedzieć, czy komisja poprze czy też odrzuci wniosek związkowców. - Petycją związku najpewniej zajmiemy się na posiedzeniu po świętach, około 10-12 kwietnia - dodał.