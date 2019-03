Odtwórz: Bańka: negatywnie odnosimy się do Funduszu Konwersji

Brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatu, niedostępna bankowość internetowa i mobilna. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów części banków.

Santander

Z powodu prac konserwacyjnych w nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach 22.00–6.00, klienci nie będą mogli korzystać z bankomatów i wpłatomatów Santander Bank Polska S.A.



W tym czasie klienci będą mogli płacić kartami, ale salda nie będą aktualizowane - co - jak wskazali przedstawiciele banku - może uniemożliwić płatność, jeśli saldo na karcie okaże się mniejsze niż kwota transakcji.

"Należy wziąć to pod uwagę, planując zakupy i na wszelki wypadek zaopatrzyć się w dodatkową gotówkę. Podczas przerwy będą mogli Państwo wypłacać gotówkę z innych bankomatów – za pomocą BLIKA" - czytamy w komunikacie.

Bank Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi od piątku od godziny 23.00 do niedzieli do godziny 18.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler.

mBank

W nocy z soboty na niedzielę zostaną przeprowadzone prace serwisowe. W godzinach 2.00-6.00 klienci nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu i nie skorzystają z wpłatomatu.

"Między 1.30-8.00 nie złożysz wniosku, w godzinach 2.00-7.30 nie skorzystasz z aplikacji mobilnej i nie zalogujesz się na swoje konto w internecie. Dodzwonisz się na mLinię, skontaktujesz się z Ekspertem online. Uzyskasz informacje o naszej ofercie, jednak nie zrealizujesz żadnej operacji" - wskazali przedstawiciele banku.



"Prosimy, wszystkie ważne przelewy wykonaj we wcześniejszym terminie. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać wcześniej gotówkę" - dodali.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę od 0.00 do 4.00 zostaną przeprowadzone prace serwisowe w ING Banku Śląskim.

W trakcie prac serwisowych klienci mogą mieć ograniczony dostęp do: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler), aplikacji mobilnej Moje ING mobile systemu bankowości internetowej ING Business oraz jego wersji mobilnej.

Ponadto niedostępne mogą być płatności BLIK, przelewy ekspresowe, płatności internetowe za pomocą Płać z ING. "Mogą także występować problemy z płatnościami kartami" - czytamy w komunikacie.



Dodatkowo w sobotę o godzinie 14.00 ING wyłączy możliwość wykonywania operacji księgowych w trybie online. "Przelewy wewnętrzne tj. pomiędzy rachunkami w ING Banku Śląskim, przyjęte do realizacji po godz. 14.00, będą realizowane tego samego dnia, natomiast zostaną zaksięgowane w poniedziałek 4 marca. Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godz. 14.00 zostaną zrealizowane w poniedziałek 4 marca" - poinformowano.



W sobotę 2 marca od 14.00 nie będzie też możliwości natychmiastowego rozliczania wymiany walut w kantorze.



"Na wszelki wypadek wszystkie ważne przelewy i wymiany walut w kantorze zrób wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele banku.

Toyota Bank

W niedzielę w godzinach 7.00-18.00 odbędą się planowe prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego, usługi tak zwanych szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

T-Mobile Bankowe

W piątek od godziny 23.00 do soboty do godziny 3.00 bankowość internetowa oraz mobilna będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe.