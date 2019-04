Problemy z płatnościami kartami, brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów części banków.

Santander

W najbliższy weekend wystąpią utrudnienia w bankowości internetowej i mobilnej.

W piątek od godziny 22.30 klienci nie będą mogli korzystać z przelewów natychmiastowych, płacić za zakupy w sklepach internetowych szybkim przelewem z konta (Przelew24) oraz korzystać z BLIKA. Dodatkowo w sobotę od godziny 0.00 klienci nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.



Przerwa zakończy się w sobotę o godzinie 10.00.

"Podczas przerwy będą mogli Państwo płacić kartami, ale salda nie będą aktualizowane – co może uniemożliwić płatność, jeśli saldo na karcie okaże się mniejsze niż kwota transakcji. Należy wziąć to pod uwagę, planując zakupy i na wszelki wypadek zaopatrzyć się w dodatkową gotówkę" - czytamy w komunikacie.



"Jeśli mają Państwo do wysłania jakiś pilny przelew lub jakąkolwiek inną czynność w bankowości internetowej lub mobilnej, prosimy zrobić to przed zaplanowaną przerwą" - radzą przedstawiciele banku.

mBank

W najbliższy weekend z soboty na niedzielę, w godzinach 2.00-7.00, klienci nie zalogują się na swoje konto w internecie i nie skorzystają z aplikacji mobilnej. Nie złożą też żadnego wniosku między godziną 1.30-7.30.

"Podczas przerwy dodzwonisz się na mLinię. Uzyskasz informacje o naszej ofercie, jednak nie zrealizujesz żadnej operacji" - dodano w komunikacie.



W najbliższą sobotę zostaną także przeprowadzone prace techniczne, które spowodują wyłączenie mKantoru. Usługa będzie niedostępna w godzinach 19.00-23.00, zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i na urządzeniach mobilnych.



"Prosimy, wszystkie ważne przelewy wykonaj we wcześniejszym terminie. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać wcześniej gotówkę" - wskazali przedstawiciele banku.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00 do 5.30 zostaną przeprowadzone prace serwisowe. W tym czasie wystąpią utrudnienia w dostępie do: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler) oraz aplikacji mobilnej Moje ING mobile,

systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING.



"Nie będzie również można aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej" - czytamy w komunikacie.



"Nie będzie również można aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej" - czytamy w komunikacie.

W sobotę o godzinie 14:00 bank wyłączy możliwość wykonywania operacji księgowych w trybie online. "Przelewy wewnętrzne tj. pomiędzy rachunkami w ING Banku Śląskim, przyjęte do realizacji po godzinie 14.00, będą realizowane tego samego dnia, natomiast zostaną zaksięgowane w poniedziałek 15 kwietnia. Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 zostaną zrealizowane w poniedziałek 15 kwietnia" - poinformowali przedstawiciele banku.



W sobotę 13 kwietnia od 14.00 nie będzie też możliwości natychmiastowego rozliczania wymiany walut w Kantorze.

BNP Paribas

W piątek od godziny 23.00 do godziny 0.00 systemy bankowości internetowej BNP Paribas Bank Polska S.A. będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Bank Millennium

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w sobotę dostęp do produktów i usług Banku Millennium będzie utrudniony.



Od 0.01 niedostępne będą Millenet, aplikacja mobilna, płatności i wypłaty kartami/BLIKIEM oraz TeleMillennium.

Jak podano w komunikacie, o godzinie 1.20 bank przywróci możliwość płatności/wypłat kartami, zaś o godzinie 5.30 zostanie przywrócona dostępność aplikacji mobilnej, Millenetu, TeleMillennium oraz płatności BLIK.

Bank BPS

W sobotę, w godzinach 8.00-16.00, z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku BPS mogą wystąpić problemy z dostępem do systemu bankowości internetowej.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.35-4.00, będą trwały prace modernizacyjne. W tym czasie korzystanie z serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej nie będzie możliwe.

Bank Pocztowy

W związku z planowaną przerwą modernizacyjną, w poniedziałek od godziny 0.00 do 0.30 mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w autoryzacji kart płatniczych, w bankomatach i punktach handlowo-usługowych.