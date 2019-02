Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Trudności w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów, brak dostępu do bankowości internetowej oraz mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów części banków.

Santander

W piątek od godziny 22.30 do godziny 9.00 w sobotę klienci nie będą mogli korzystać z przelewów natychmiastowych, płacić za zakupy w sklepach internetowych szybkim przelewem z konta (Przelew24), a także korzystać z BLIKA.

W sobotę, w godzinach 0.00-9.00 klienci nie będą mogli również korzystać z bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.



"W tym czasie będą mogli Państwo płacić kartami, ale salda nie będą aktualizowane – co może uniemożliwić płatność, jeśli saldo na karcie okaże się mniejsze niż kwota transakcji" - czytamy w komunikacie banku.

ING Bank Śląski

W nocy z niedzieli na poniedziałek od godziny 0.00 do 5.30 zaplanowano prace serwisowe. W tym czasie klienci mogą mieć trudności z korzystaniem z: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING i jego wersji mobilnej, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, a także systemu ING CardsOnLine.

Ponadto niedostępne mogą być płatności BLIK, przelewy ekspresowe, a także płatności internetowe za pomocą Płać z ING. To jednak nie wszystko.



Nie będzie również możliwości: aktywowania karty i nadania kodu PIN, zamówienia karty Mastercard w telefonie i przypisania jej do telefonu, dodania karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz wykonania przelewu z rachunku karty kredytowej.



"Wypłać wcześniej gotówkę z bankomatu i zrealizuj ważne przelewy przed tym czasem" - radzą przedstawiciele ING Banku Śląskiego.

Bank BPS

Od piątku od godziny 23.00 do soboty do godziny 6.00 z powodu prac serwisowych prowadzonych w banku system bankowości internetowej będzie niedostępny.

Credit Agricole

W najbliższy weekend zaplanowano przerwę w pracy systemów informatycznych.

"Serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz płatności internetowe Przelew Online, BLIK będą niedostępne od godziny 22.00 w sobotę do godziny 13.00 w niedzielę. Nie będzie więc na przykład można zalogować się na swoje konto w e-banku i aplikacji mobilnej jak również zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym" - podano w komunikacie.

Jak dodano, "nie będzie możliwe również otrzymywanie powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą czy odpowiedzi na wysłane zapytanie o saldo". Serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart - poza zastrzeżeniem karty, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji w tym serwisie.

Przedstawiciele banku poinformowali, że wpłaty dokonane na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów zostaną zaksięgowanie w niedzielę, po godziny 13.00.