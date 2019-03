Utrudnienia w korzystaniu z bankomatów, brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To problemy, które w weekend czekają na klientów części banków.

Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w nocy z soboty na niedzielę od godziny 1.30 czasu zimowego do godziny 3.30 czasu letniego nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24 (w tym aplikacji PeoPay) i usług maklerskich.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę od godziny 0.00 do 6.30 zostaną przeprowadzone prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler), aplikacji mobilnej Moje ING mobile, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING.



Nie będzie również można: aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay oraz wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej.



Nie będzie również można: aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay oraz wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej.

Dodatkowo w sobotę o godzinie 14.00 bank wyłączy możliwość wykonywania operacji księgowych w trybie online. "Przelewy wewnętrzne tj. pomiędzy rachunkami w ING Banku Śląskim, przyjęte do realizacji po godzinie 14.00, będą realizowane tego samego dnia, natomiast zostaną zaksięgowane w poniedziałek 1 kwietnia. Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 zostaną zrealizowane w poniedziałek 1 kwietnia. W sobotę od 14.00 nie będzie też możliwości natychmiastowego rozliczania wymiany walut w Kantorze" - podano w komunikacie.



W nocy 1 kwietnia od 1.00 do 5.00 nastąpi przerwa techniczna, podczas której nie będzie można wykonywać przelewów natychmiastowych Express Elixir oraz przelewów natychmiastowych na telefon BLIK.



"Na wszelki wypadek wszystkie ważne przelewy zrób wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele banku.

BGŻ BNP Paribas

W piątek od godziny 22.00 do godziny 11:00 w sobotę systemy bankowości internetowej i mobilnej

Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.