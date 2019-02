Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Brak dostępu do bankowości internetowej oraz mobilnej. To utrudnienia, które w weekend czekają na klientów kilku banków. Instytucje finansowe apelują o odpowiednie przygotowanie do przerw związanych z pracami serwisowymi.

mBank

W nocy z piątku na sobotę, zostaną przeprowadzone prace, które spowodują wyłączenie mLinii, usługi mKantor oraz systemu wnioskowego.

Jak podano w komunikacie, w godzinach 1.30-5.00 klienci nie będą mieli możliwości złożenia żadnego wniosku. W tych samych godzinach nie skorzystają z usługi mKantor zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i na urządzeniach mobilnych. Na mLinii klienci połączą się z konsultantem, jednak nie zlecą żadnej operacji.

"Jeśli masz ważne sprawy do zrealizowania, prosimy zrób to wcześniej" - dodano.

ING Bank Śląski

W związku z pracami technologiczno-serwisowymi, w godzinach 7.00-16.00 niedostępne będą: moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Getin Noble Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.30 do 8.00, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud.

Lion's Bank

Podobne utrudnienia czekają na klientów Lion's Bank. W związku z pracami modernizacyjnymi w sobotę od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Lion's Bank.

SGB Bank

W niedzielę od godziny 0.00 do godziny 11.00, z uwagi na planowane prace administracyjne mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do bankowości internetowej.