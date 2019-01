Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz możliwe problemy z płatnościami kartami. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają klientów kilku banków.

ING Bank Śląski

W nocy z niedzieli na poniedziałek od godziny 0.00 do 1.00 zaplanowane prace serwisowe. W tym czasie niedostępne będą: wpłatomaty, bankomaty, system bankowości internetowej Moje ING w wersji mobilnej, system ING CardsOnLine oraz płatności BLIK.

Jak wskazano, mogą też występować "problemy z płatnościami kartami".

Bank BPS

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do soboty do godziny 6.00 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud.

Nest Bank

Ze względu na Święto Trzech Króli, w niedzielę niedostępna będzie infolinia. "W tym czasie nie będzie również możliwości złożenia wniosku o Nest Konto za pośrednictwem rozmowy wideo" - dodano w komunikacie.