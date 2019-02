Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Brak dostępu do bankowości internetowej oraz niedostępna mobilna autoryzacja. To utrudnienia, które w weekend czekają na klientów kilku banków.

mBank

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 1.30-8.00 w banku zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne.

W tym czasie klienci: między 1.30-6.30 nie złożą wniosku, a w godzinach 3.00-4.00 nie sprawdzą historii operacji na swoim koncie. Ponadto w godzinach 1.30-8.00 nie będzie możliwe skorzystanie z mobilnej autoryzacji. Bank w tym czasie będzie wysyłać do kody SMS.

Dodatkowo między 2.00-4.00 klienci nie skontaktują się z ekspertem online.

Idea Bank

Prezydencka ustawa frankowa do dalszych prac Sejmowa komisja finansów publicznych będzie kontynuować prace nad prezydenckim p... zobacz więcej » W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 3.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud.

Bank BPS

Od piątku od godziny 23.00 do soboty do godziny 2.00 z powodu prowadzonych prac serwisowych system bankowości internetowej będzie niedostępny.

SGB

W niedzielę od godziny 0.00 do godziny 4.00, z uwagi na planowane prace administracyjne mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do bankowości internetowej.