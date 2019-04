Brak możliwości płatności kartami, niedostępna bankowość internetowa i mobilna. To utrudnienia, które w weekend czekają na klientów części banków.

Bank Millennium

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w sobotę dostęp do produktów i usług banku będzie utrudniony.



W godzinach 0.01-1.20 niedostępne będą Millenet, aplikacja mobilna, płatności i wypłaty kartami/BLIKIEM oraz TeleMillennium.

"O godzinie 1.20 przywrócimy dostępność TeleMillennium, płatności kartami oraz wypłaty w bankomatach. O godzinie 2.40 przywrócimy dostępność Millenetu, płatności BLIK oraz aplikacji mobilnej" - czytamy w komunikacie.



"Jeśli to możliwe, zachęcamy do wcześniejszego wykonania ważnych przelewów i wypłacenia potrzebnej gotówki" - radzą przedstawiciele banku.

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.30 do 8.00, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w dniu piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud.

Lion's Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w dniu piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Lion's Bank.

Bank Pocztowy

W sobotę od godziny 22.00 do godziny 23.30 oraz w niedzielę od godziny 22.00 do godziny 23.30, mogą wystąpić przerwy w dostępie do bankowości internetowej Banku Pocztowego.

T-Mobile Bankowe

W piątek od godziny 23.00 do godziny 8.00 w sobotę niektóre funkcje bankowości elektroniczne będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe.